„Weißer Brasilianer“: Ansgar Brinkmann auf der Sommerbühne

Das ist Ansgar Brinkmann. – Foto: Eibner Pressefotos

Die Sommerbühne an der Seeterrasse, Schützenstraße 1, lädt am Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr zum „Fußball & Helden“-Talk ein. Moderator Oliver Forster wird mit dem früheren Kultkicker Ansgar Brinkmann über die besten Geschichten des deutschen Fußballs sprechen und spannende Einblicke hinter die Kulissen gewähren.

Die Stadt schreibt im Ankündigungstext: „Er war nie angepasst, nie glatt und genau deshalb unvergesslich: Ansgar Brinkmann - der ,weiße Brasilianer’, das Enfant terrible mit Herz des deutschen Fußballs - kommt zum Fußballtalk auf die Ratinger Sommerbühne. Er ist einer der schillerndsten Charaktere, die der deutsche Fußball je hervorgebracht hat. Brinkmann war kein typischer Profi, sondern Straßenfußballer, Freigeist und Publikumsliebling. Seine Tricks, seine Kreativität und seine kompromisslose Art machten ihn zu einer Kultfigur auf und neben dem Platz.“

In seiner Karriere spielte Brinkmann unter anderem für Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, den VfL Osnabrück, den FSV Mainz 05 und Preußen Münster. Bei „Fußball & Helden“ spricht er „offen wie eh und je: über wilde Zeiten im Profifußball, über Höhen und Abstürze, über das Leben als Außenseiter im System - und darüber, warum gerade das ihn so nahbar macht. Charmant, direkt und ohne Filter nimmt er das Publikum mit hinter die Kulissen einer Fußballwelt, die nicht immer geschniegelt und perfekt ist, aber genau deshalb so faszinierend“, schreibt die Stadt.

Durch den Abend führt Forster, der als erfahrener TV-Kommentator genau weiß, wie man einem Charakter wie Brinkmann die besten Geschichten entlockt. Forster war als Kommentator für Sport1, Eurosport und DAZN im Einsatz und zudem von 2016 bis 2025 Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft.