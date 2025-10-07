Weißensee nimmt Fahrstuhl nach unten - Novi patzt

Einheit Pankow feiert einen wichtigen Sieg nach frühem Rückstand. Atabas und Eser lassen Meteor schnell 2:0 führen. Doch Knobloch verkürzt noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht Pankow auf: Kosewsky gleicht aus, danach sorgen zwei Eigentore für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Sieben Tore, ein Dreierpack und ein später Siegtreffer: Köpenick setzt sich in einem denkwürdigen Spiel bei Teutonia II durch. Thönnes schießt Teutonia mit drei Treffern früh in Führung. Doch Köpenick gibt sich nicht geschlagen: Will und Kameric bringen die Gäste zurück ins Spiel, Stassen gleicht nach der Pause aus. Kurz vor Schluss sorgt Haupt für den umjubelten Siegtreffer.

Schwarz-Weiß Spandau gewinnt knapp bei Novi Pazar und verschafft sich Luft nach unten. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgt Fritsch mit einem Treffer nach der Pause für die Entscheidung. Spandau steht damit im Tabellenmittelfeld, Novi Pazar bleibt mit neun Punkten auf Rang sieben.

Adler Berlin müht sich zu einem knappen Sieg und festigt Platz zwei. In einer umkämpften Partie fällt der entscheidende Treffer kurz nach der Pause: Parlak trifft für die Gastgeber. Mit nun 15 Punkten bleibt Adler erster Verfolger von Tabellenführer Dersimspor, während Weißensee bei sechs Zählern steckt.

Concordia Britz bleibt auch im sechsten Spiel stark und feiert den vierten Saisonsieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt Höhle die Gastgeber in Führung. Fofana macht den Deckel drauf und sichert die drei Punkte. Britz bleibt mit 12 Zählern in Reichweite der Spitzengruppe, Friedrichshain hängt im unteren Mittelfeld fest.

Das Spiel steigt zwar erst im November, doch ein Blick voraus lohnt sich. Friedrichshagen festigte mit dem 4:1 gegen Einheit Pankow Rang 3 und ist die Überraschung der Saison. Trainer Michael Richter hat ein stabiles Team geformt, das offensiv immer wieder Akzente setzt. Rehberge dagegen taumelt. Trainer Maurice Kliemannel musste beim 1:4 gegen Adler die vierte Niederlage einstecken. Die Defensive ist anfällig, die Offensive harmlos. Es wird ein Duell der Gegensätze – und eine Chance für Friedrichshagen, sich oben festzubeißen.

