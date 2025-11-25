 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
Weißensee in der Krise
Weißensee in der Krise – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Weißensee kündigt Krisengespräch an, Adler holt Dreier a. grünen Tisch

Alle fünf Spiele der BZL-Staffel 3 in der Nachschau am 11.Spieltag

BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der Wintereinbruch reduziert den Spieltag auf fünf Partien. Spitzenreiter Adler erhält drei Punkte am grünen Tisch – das Remis bei Brandenburg 03 vom 8.Speiltag wird annulliert, weil der Gastgeber einen nicht anwesenden Spieler auf dem Spielbericht führte. Während oben alles eng bleibt, rutscht der Weißenseer FC nach dem 1:4 gegen Abstiegskandidat Friedrichshain immer tiefer in die Krise und wirkt wie ein Klub, der dringend wieder den legendären Woodoo-Priester aus dem Fußballmanager „Anstoss“ bräuchte (Sportdirektor Brian Schmidt). Der kündigt ein Krisengespräch an

So., 23.11.2025, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
2
2
Abpfiff

Rehberge bringt sich in einer intensiven Partie früh in eine gute Position: Jaworski erzielt die Führung, später erhöht der Gastgeber auf 2:0 (Torschütze laut Spielbericht nicht genannt). Staaken bleibt dennoch im Spiel. Kurz vor Schluss verkürzt Badran, und in der Nachspielzeit trifft Lummert sogar noch zum Ausgleich. Rehberge verpasst damit wichtige Punkte im Abstiegskampf, Staaken nimmt einen moralischen Punkt mit nach Hause.

So., 23.11.2025, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
4
1
Abpfiff

Meteor II startet perfekt, denn schon unmittelbar nach dem Anstoß bringt Herdem die Gäste in Führung. Danach kippt das Spiel allerdings komplett: Günaydin gleicht im zweiten Durchgang aus, ehe Hakan Günaydin einen Doppelpack schnürt und die Partie dreht. Akcali setzt kurz vor Schluss den vierten Treffer. Dersim II bleibt damit punktgleich mit Adler und Teutonia II im Spitzenfeld. Meteor II steckt im Tabellenmittelfeld fest.

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
2
4
Abpfiff

Pankow erwischt den besseren Start und geht nach einem Angriff über die rechte Seite durch Hammond in Führung. Teutonia II findet jedoch ins Spiel und gleicht noch vor der Pause durch Döring aus. Nach dem Wechsel drehen die Gäste die Partie vollständig: Uluca trifft zur Führung, Heine legt nach, Hadidi erhöht in der Schlussphase zum 4:1. Pankow verkürzt zwischendurch erneut durch Hammond, kann den Spielverlauf aber nicht mehr wenden.

Di., 16.12.2025, 19:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
19:30

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
1
4
Abpfiff

Weißensee steckt weiter in der sportlichen Krise. Friedrichshain geht früh durch Merkel in Führung. Nach der Pause baut Hake den Vorsprung erst aus und trifft später ein zweites Mal. Qasmi sorgt schließlich für das 4:0 aus Sicht der Gäste. Erst in der Nachspielzeit gelingt Löbe der Ehrentreffer für Weißensee. Friedrichshain hat die Nichtabstiegsrännge im Visier. Weißensee fällt erneut zurück. Verliert Anschluss nach oben.

Sportdirektor Brian Schmidt gegenüber FuPa Berlin:

"Leider erscheint während der Spiele nicht der Voodoo-Priester (dient als mentale Unterstützung im Fußball-Manager-Spiel Anstoss). Den braucht es aktuell mehr denn je, weil einige Spieler nicht hundertprozentig bei der Sache sind. Wir (Mannschaft, Trainer und Vereinsführung) werden uns schnellstens zusammen setzen"

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
0
1
Abpfiff

Britz beginnt stabil, lässt kaum Chancen zu, doch kurz vor der Pause schlägt Spandau zu: Chamkhi bringt die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel versucht Britz, mehr Druck zu erzeugen, bleibt aber ohne zwingende Abschlüsse. Spandau verteidigt konzentriert und bringt das knappe 1:0 über die Zeit. Britz bleibt Fünfter, Spandau behauptet Rang vier.

