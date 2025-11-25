Weißensee kündigt Krisengespräch an, Adler holt Dreier a. grünen Tisch

Britz beginnt stabil, lässt kaum Chancen zu, doch kurz vor der Pause schlägt Spandau zu: Chamkhi bringt die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel versucht Britz, mehr Druck zu erzeugen, bleibt aber ohne zwingende Abschlüsse. Spandau verteidigt konzentriert und bringt das knappe 1:0 über die Zeit. Britz bleibt Fünfter, Spandau behauptet Rang vier.

Weißensee steckt weiter in der sportlichen Krise. Friedrichshain geht früh durch Merkel in Führung. Nach der Pause baut Hake den Vorsprung erst aus und trifft später ein zweites Mal. Qasmi sorgt schließlich für das 4:0 aus Sicht der Gäste. Erst in der Nachspielzeit gelingt Löbe der Ehrentreffer für Weißensee. Friedrichshain hat die Nichtabstiegsrännge im Visier. Weißensee fällt erneut zurück. Verliert Anschluss nach oben.

Sportdirektor Brian Schmidt gegenüber FuPa Berlin:

"Leider erscheint während der Spiele nicht der Voodoo-Priester (dient als mentale Unterstützung im Fußball-Manager-Spiel Anstoss). Den braucht es aktuell mehr denn je, weil einige Spieler nicht hundertprozentig bei der Sache sind. Wir (Mannschaft, Trainer und Vereinsführung) werden uns schnellstens zusammen setzen"