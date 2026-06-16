Weißensee ist Landesligist - Dersim II nur Vorbehaltsmeister

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt sportlich klare Entscheidungen. BSV Dersim II steigt als Meister in die Landesliga auf, Weißenseer FC folgt als Tabellenzweiter. Allerdings läuft gegen Dersim weiterhin ein Verfahren vor dem BFV-Verbandssportgericht. Sollte der Tabellenführer nachträglich Punkte verlieren, würde Weißensee noch zur Meisterschaft kommen und Friedrichshagener SV auf den zweiten Rang und damit auf einen Aufstiegsplatz vorrücken.

Nur ein Team steigt ab

Im Tabellenkeller rettet sich Einheit Pankow als bester Drittletzter aller drei Bezirksliga-Staffeln und hält die Klasse. FC Brandenburg 03 muss den bitteren Gang in die Kreisliga-A antreten. Makkabi II hat sich vom Spielbetrieb abgemeldet