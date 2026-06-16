Weißensee ist Landesligist - Dersim II nur Vorbehaltsmeister

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt sportlich klare Entscheidungen. BSV Dersim II steigt als Meister in die Landesliga auf, Weißenseer FC folgt als Tabellenzweiter. Allerdings läuft gegen Dersim weiterhin ein Verfahren vor dem BFV-Verbandssportgericht. Sollte der Tabellenführer nachträglich Punkte verlieren, würde Weißensee noch zur Meisterschaft kommen und Friedrichshagener SV auf den zweiten Rang und damit auf einen Aufstiegsplatz vorrücken.
Nur ein Team steigt ab
Im Tabellenkeller rettet sich Einheit Pankow als bester Drittletzter aller drei Bezirksliga-Staffeln und hält die Klasse. FC Brandenburg 03 muss den bitteren Gang in die Kreisliga-A antreten. Makkabi II hat sich vom Spielbetrieb abgemeldet
BFC Meteor 06 II gewinnt ein spektakuläres Torfestival beim Schlusslicht FC Brandenburg 03 mit 10:4. Die Gäste stellen früh die Weichen auf Sieg und bauen ihren Vorsprung im Laufe der Partie kontinuierlich aus. Brandenburg hält zwischenzeitlich dagegen, kann die deutliche Niederlage aber nicht verhindern. Meteor beendet die Saison auf Rang 13, Brandenburg bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter.
Friedrichshagener SV und SC Staaken II trennen sich 2:2. Die Gastgeber gehen durch Finn Hujer früh in Führung. Patrick Stellke dreht die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelpack zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel gleicht Maximilian Crahe für Friedrichshagen aus. Der FSV beendet die Saison auf Rang drei und hofft weiterhin auf das Ergebnis des laufenden Verfahrens gegen Meister Dersim II.
BSV Victoria Friedrichshain gewinnt nach Rückstand deutlich mit 5:1 bei BSC Rehberge. Tangara bringt die Gastgeber zunächst in Führung. Kurz vor der Pause gleichen die Gäste durch Hake aus, ehe Düerkop die Partie unmittelbar danach dreht. Nach dem Seitenwechsel erhöhen erneut Hake und Düerkop, bevor Paschke den Schlusspunkt setzt. Victoria beendet die Saison auf Rang zehn.
BSV Dersim II setzt sich mit 5:0 gegen SC Schwarz-Weiß Spandau durch und feiert anschließend die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Die Gastgeber dominieren die Begegnung über die gesamte Spielzeit und lassen dem Tabellensiebten keine Chance. Die Torschützen liegen nicht vor. Unabhängig vom sportlichen Erfolg bleibt das laufende Verfahren vor dem Verbandssportgericht abzuwarten, nachdem Dersim gegen eine Wertung Berufung eingelegt hat.
Weißenseer FC gewinnt nach starkem Comeback mit 4:2 bei VfB Einheit zu Pankow und sichert sich den zweiten Aufstiegsplatz. Krauß bringt die Gastgeber mit einem Doppelpack früh mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause verkürzt Hofmann per Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel gleichen Jung und anschließend Knelke die Partie nicht nur aus, sondern drehen sie komplett. Jung sorgt mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Weißensee steigt damit in die Landesliga auf und könnte bei einem möglichen Punktabzug für Dersim sogar noch nachträglich Meister werden.
SSC Teutonia II gewinnt eine dramatische Schlussphase gegen Novi Pazar mit 3:2. Lange bleibt die Partie torlos, ehe Bencheikh die Gäste in Führung bringt. Wuelfert gleicht per Foulelfmeter aus. Kurz darauf drehen Kundmüller und Schlüter die Begegnung innerhalb weniger Minuten. Bencheikh verkürzt noch einmal, doch Teutonia bringt den Sieg über die Zeit und beendet die Saison auf Rang fünf.
SV Adler Berlin erhält gegen den bereits zurückgezogenen TuS Makkabi II die Punkte kampflos zugesprochen. Adler beendet die Saison punktgleich mit Friedrichshagen auf Rang vier.
VfB Concordia Britz gewinnt zum Saisonabschluss mit 4:2 gegen Köpenicker FC II. Die Gastgeber setzen sich in einer unterhaltsamen Begegnung durch und verabschieden sich trotz eines starken vierten Platzes sportlich aus der Liga. Die Torschützen liegen nicht vor. Köpenick beendet die Spielzeit auf Rang elf.
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