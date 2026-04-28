Weißensee greift Landesliga an - Erstes Remis für Brdbg.03

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 24. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 hält den Aufstiegskampf spannend. Der Weißenseer FC stürmt nach dem Dreier im Topduell gegn Adler Platz eins knapp vor Friedrichshagen (patzen gegen Rehberge), während auch Dersim II weiter Druck macht. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Makkabi II verpasst trotz komfortabler Führung den Befreiungsschlag, während Brandenburg sein erstes Remis holt.

VfB Concordia Britz setzt sich mit 2:1 bei BSV Victoria Friedrichshain durch. Krüger bringt die Gastgeber in Führung, doch noch vor der Pause gleicht Krampah aus. Im zweiten Abschnitt dreht Wenke die Partie zugunsten der Gäste. Britz bleibt im oberen Mittelfeld.

BSV Dersim II bleibt oben dran und gewinnt deutlich mit 4:1 bei SC Staaken 1919 II. El Hayek bringt die Gäste früh in Führung, Günaydin legt nach. Nach dem Seitenwechsel erhöht Koc, bevor Akis den vierten Treffer erzielt. Bahceci gelingt zwischenzeitlich der Ehrentreffer. Dersim bleibt im Aufstiegsrennen.

Fußball-Club Novi Pazar gewinnt klar mit 3:0 bei SC Schwarz-Weiß Spandau. Saadat bringt die Gäste früh in Führung, Ahmadi erhöht nach der Pause. In der Schlussphase sorgt El-Moghrabi für die Entscheidung. Novi Pazar verschafft sich Luft nach unten.

Friedrichshagener SV verpasst den Sprung an die Spitze und kommt bei BSC Rehberge nicht über ein 1:1 hinaus. Nach torloser erster Hälfte bringt Jaworski die Gastgeber in Führung, ehe Rother im weiteren Verlauf ausgleicht. Friedrichshagen bleibt Zweiter, lässt aber wichtige Punkte liegen.

VfB Einheit zu Pankow gewinnt ein torreiches Spiel mit 3:2 bei BFC Meteor 06 II. Zeiter bringt die Gäste zunächst in Führung, Kepp erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Eser, doch Kepp stellt den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase trifft Balde noch einmal, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Köpenicker FC II feiert einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen SSC Teutonia 99 II. Will sorgt früh für die Führung, Meister legt im zweiten Abschnitt nach. Köpenick arbeitet sich damit ins gesicherte Mittelfeld vor.

Weißenseer FC stürmt die Spitze und gewinnt 2:1 gegen SV Adler Berlin. Knelke bringt die Gastgeber zunächst in Führung, ehe Yugar Koelle noch vor der Pause ausgleicht. Im zweiten Durchgang sorgt Meira Machado für den entscheidenden Treffer. Weißensee visiert mit Macht die Landesliga an