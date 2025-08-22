Weißensee Favorit – Brandenburg 03 mit Punktabzug

Aufsteiger Dersim II unter Güven Akpolat will an die Heimstärke der letzten Saison anknüpfen. Gegner Pankow (Trainer Jan Dober) setzt auf Erfahrung und Breite im Kader. Beide Teams können oben mitspielen – ein echter Gradmesser direkt zum Auftakt.

Der SV Adler (Trainer Dennis Keller) muss ohne Torjäger Nimer El-Rayan auskommen und sucht neue Lösungen in der Offensive. Teutonia II unter Neucoach Joshua Menzel peilt wohl erneut den Nichtabstieg an. In der letzten Saison war es Rang Dreizehn.

Weissensee nimmt mit Trainer Simon Schatta nach der unglücklichen Saison, mit dem knapp verfehlten Aufstieg, einen neuen Anlauf. Mit personellen Veränderungen. SW Spandau mit Trainer Marco Jahn verstärkt sich mit Spandauer Spielern. Dafür steht vor allen Dingen Stürmerstar Hamdi Chamkhi von 06. Schwarz-Weiß will mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben

Landesliga Absteiger VfB Concordia Britz, unter Sebastian Hahn , geht mit einem breiten, jungen Kader in die Saison. Gegner Brandenburg 03 (Trainer Sascha Wernitz) startet mit drei Minuspunkten in die Runde – eine schwere Bürde. Schon das erste Spiel könnte für die Gäste richtungsweisend werden.

Infos, Daten und News über die Bezirksliga Staffel 3 hier

