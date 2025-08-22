Weißensee Favorit – Brandenburg 03 mit Punktabzug

Die Berliner Bezirksliga Staffel 3 startet am Wochenende in eine spannende Saison. Gleich mehrere Teams gelten als heiße Aufstiegskandidaten: allen voran der Weißenseer FC, der nach dem verpassten Aufstieg über das Sportgericht diesmal den direkten Sprung in die Landes- liga anpeilt. Dahinter lauern mit dem Absteiger 1. FC Novi Pazar und dem ambitionierten BSC Rehberge zwei weitere Titelkandidaten. Auch der SV Adler könnte zum erweiterten Favoritenkreis zählen . Auf der anderen Seit kämpfen Teams wie Victoria Friedrichshain (unter Neu-Trainer Sergii Martynovskyi) oder Brandenburg 03 (Sascha Wernitz) wohl um den Klassenerhalt. Die Staffel ist traditionell ausgeglichen und torreich, dazu gespickt mit Traditionsvereinen und jungen Herausforderern – beste Voraussetzungen für einen packenden Saisonauftakt.
Viktoria Friedrichshain geht mit Neu-Coach Sergii Martynovskyi in die Saison. Der Klassenerhalt ist oberstes Ziel. Gegner Köpenick II mit Trainer Jörg Zander setzt auf Kontinuität und junge Spieler. Zum Auftakt dürfte es ein offenes Duell zweier Mannschaften werden, die vor allem defensiv Stabilität suchen.
Neu-Trainer Seyfettin Aksakal (SC Staaken II) will den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen und setzt auf eine stabile Defensive. Gäste TuS Makkabi II (Trainer Cyril Gop) haben nach vielen Abgängen einen veränderten Kader und wollen die Saison ruhig angehen. Und mit Spielern aus der Ersten auffüllen. Die Heimelf dürfte leichte Vorteile haben.
Friedrichshagen startet nach einer ruhigen Vorbereitung mit Trainer Michael Richter in die neue Saison. Auf der Gegenseite beginnt für Novi Pazar die direkte Rückkehr-Mission. Volkan Güney hat den Kader erneuert. Tempo und Variabilität in der vorderen Reihe (unter anderem Arafat El-Moghrabi) sind die Trümpfe des Absteigers. Für die Gäste geht es darum, die Partie zu kontrollieren und früh Dominanz zu entwickeln – zugleich darf man sich auf dem engen Kunstrasen nicht in Zweikämpfe verwickeln lassen. Ein Duell der Ansätze: Effizienz und Ordnung bei FSV gegen Wucht und Spielfreude beim Absteiger.
Der BSC Rehberge startet mit Neu-Trainer Maurice Kliemannel in die neue Serie. Gleich zum Auftakt wartet mit Meteor II und Coach Mohamed Ali ein spielstarkes Team, das vorne variabel agiert. Für Rehberge gilt es, den Neustart mit Mut und Energie zu füllen, während Meteor die Favoritenrolle nicht scheut.
Aufsteiger Dersim II unter Güven Akpolat will an die Heimstärke der letzten Saison anknüpfen. Gegner Pankow (Trainer Jan Dober) setzt auf Erfahrung und Breite im Kader. Beide Teams können oben mitspielen – ein echter Gradmesser direkt zum Auftakt.
Der SV Adler (Trainer Dennis Keller) muss ohne Torjäger Nimer El-Rayan auskommen und sucht neue Lösungen in der Offensive. Teutonia II unter Neucoach Joshua Menzel peilt wohl erneut den Nichtabstieg an. In der letzten Saison war es Rang Dreizehn.
Weissensee nimmt mit Trainer Simon Schatta nach der unglücklichen Saison, mit dem knapp verfehlten Aufstieg, einen neuen Anlauf. Mit personellen Veränderungen. SW Spandau mit Trainer Marco Jahn verstärkt sich mit Spandauer Spielern. Dafür steht vor allen Dingen Stürmerstar Hamdi Chamkhi von 06. Schwarz-Weiß will mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben
Landesliga Absteiger VfB Concordia Britz, unter Sebastian Hahn , geht mit einem breiten, jungen Kader in die Saison. Gegner Brandenburg 03 (Trainer Sascha Wernitz) startet mit drei Minuspunkten in die Runde – eine schwere Bürde. Schon das erste Spiel könnte für die Gäste richtungsweisend werden.
Infos, Daten und News über die Bezirksliga Staffel 3 hier
