Weißensee auf Landesliga-Kurs – fünf andere auch

Friedrichshain setzt im Spitzenspiel ein klares Zeichen und meldet sich im Aufstiegsrennen eindrucksvoll zurück. Nach ausgeglichener Anfangsphase bringt John Klaucke sein Team Mitte der ersten Hälfte in Führung. Ein Doppelschlag durch Walter und Schmidt kurz nach Wiederbeginn sorgt für klare Verhältnisse. Zwar verkürzt Hirik rund eine Viertelstunde vor Schluss, doch Klaucke setzt den Schlusspunkt. Kurz zuvor sieht ein Brandenburger Spieler noch die Rote Karte. Durch den Erfolg rückt Friedrichshain in der Tabelle wieder nah an Brandenburg heran, das den Anschluss an die Spitze vorerst verliert.