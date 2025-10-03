Weißenfels und Zorbau siegen knapp, HSC jubelt, erster Barleben-Sieg

Nach der ersten Niederlage der Saison beim SV Blau-Weiß Zorbau (0:3) ist der SV Fortuna Magdeburg am Donnerstagabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In einer umkämpften Partie siegte die Mannschaft von Dirk Hannemann mit 3:1 bei der SG Rot-Weiß Thalheim. Erst tief in der Nachspielzeit - nachdem beide Teams einmal Rot gesehen hatten - sorgte Illya Kovkrak für die Entscheidung.

Das Spitzenspiel am Donnerstag hat der BSV Halle-Ammendorf für dich entschieden. Im heimischen Stadion der Waggonbauer gewannen die Gastgeber mit 3:2 gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Dabei erwiesen sich zwei früher Treffer von Dominic Winkler (2.) und Laurenz Hoffmann (7.) als Blitzstart für den Tabellendritten.

In einem spannenden Derby vor knapp 500 Zuschauern hat sich der SSC Weißenfels am Sonnabend mit 3:2 beim VfB Merseburg durchgesetzt. Nachdem die Gäste zweimal vorgelegt und die Hausherren jeweils nachgezogen hatten, sorgte Phillip Kopp für die Entscheidung zugunsten des SSC, der nach Punkten so mit den Merseburgern gleichgezogen ist.

Die Favoritenrolle war klar verteilt, doch der Lucky Punch musste helfen. Durch einen Treffer von Benedikt Strauchmann in der vierten Minute der Nachspielzeit hat der SV Blau-Weiß Zorbau sein Auswärtsspiel beim SV Eintracht Emseloh mit 3:2 gewonnen und damit die Tabellenspitze behauptet.

Gewohnt minimalistisch sind der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Dölau in die neue Serie gestartet. Entsprechend ging es auch am Freitag im direkten Duell zur Sache. Pascal Thieke erzielte den einzigen Treffer des Tages - und sorgte damit für den zweiten Saisonsieg des HSC.

Nach dem holprigen Auftakt hat der FSV Barleben am Freitag seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den SV Westerhausen gewannen die Barleber angeführt von Doppelpacker Niklas Eichholz mit 3:1. Für den späten Schlusspunkt sorgte Willy Duda erst in der Nachspielzeit. Mit nun vier Punkten auf dem Konto ließ der FSV die punktgleiche Wolfsberg-Elf vorerst hinter sich.

Als einziges Team der Verbandsliga ist der SV Dessau 05 in dieser Spielzeit noch ungeschlagen - und dabei blieb es am Tag der Deutschen Einheit. Mit 5:1 gewann die Mannschaft von Dimitrios Mitsis beim VfB Sangerhausen, der damit das Schlusslicht bleibt. Pitt Schultz, Elia Friebe und Niklas Mieth sorgten dabei schon nach einer halben Stunde für eine 3:0-Führung.

Das einzige Unentschieden des siebten Verbandsliga-Spieltags gab es am Freitag in der Altmark. Der SSV Havelwinkel Warnau und der SC Bernburg trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 178 Zuschauern lagen beide Seite einmal vorne - doch am Ende gab es keinen Sieger.

