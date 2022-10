Weißenfels stolpert, U23 des 1. FC Magdeburg erobert Tabellenspitze Verbandsliga +++ Während der SSC überraschend in Bernburg unterliegt, gewinnt der FCM deutlich in Dölau

Am 13. Spieltag hat es einen Führungswechseln in der Verbandsliga gegeben. Nachdem der bisherigen Spitzenreiter SSC Weißenfels überraschend beim SC Bernburg unterlag, grüßt nun die U23 des 1. FC Magdeburg vom Platz an der Sonne.