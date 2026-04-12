Weißenfels setzt späten Knockout, kein einziges Mal siegt der Gast

– Foto: Sophie Lisker

Der 22. Spieltag in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt war ein guter für die Hausherren. In den acht Verbandsliga-Partien am Wochenende konnte sich kein einziges Mal der Gast durchsetzen. Die Bilanz: sechs Heimsiege, zwei Unentschieden.

Der SC Bernburg und der SSV Havelwinkel Warnau haben zu Ostern wichtige Dreier eingefahren. Der SCB siegte mit 3:0 in Emseloh , die Warnauer überraschten den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (2:0) . Am Freitagabend hätten beide gerne direkt den nächsten Sieg nachgelegt - am Ende aber gab es eine späte Punkteteilung. Roman Arndt hatte die Gäste aus dem Havelwinkel kurz vor der Pause in Führung gebracht (43.), Cedrik Staat glich für die Bernburger wenige Minuten vor dem Schlusspfiff aus (87.). So bewahrt der SCB seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den die Warnauer belegen.

Zehn Duelle in Folge hatte der SV Fortuna Magdeburg in der Verbandsliga nicht mehr gegen die SG Rot-Weiß Thalheim verloren. Diese Serie konnten die Thalheimer auch am Freitagabend nicht durchbrechen. Ein Doppelpack durch Fabian Karow brachte die Fortunen schon früh auf die Siegerstraße (4., 19.). Nach einem Doppel-Platzverweis gegen Fortuna-Kapitän Nils Lange und Thalheims Malik Bakkush, die im Strafraum aneinandergeraten waren (36.), flachte das sportliche Geschehen im weiteren Spielverlauf ab.

Nach jahresübergreifend zehn Siegen in Folge hatte es den SSC Weißenfels am Gründonnerstag erwischt: Beim BSV Halle-Ammendorf unterlag der weiterhin unangefochtene Spitzenreiter mit 1:2. Am Sonnabend aber ist der Tabellenführer in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Mit späten Treffern sicherte sich der SSC den 3:1-Heimerfolg über den VfB Merseburg. Nach der Gästeführung durch Konrad Korngiebel (18.) erzielte Ben Necke den Ausgleich (67.). Till Hafkesbrink (90.) und Carlo Purrucker (90.+4) sorgten dann für den späten Knockout.

Der SV Westerhausen bleibt im neuen Jahr eine Macht am heimischen Wolfsberg. Auch im vierten Heimspiel in 2026 ging die Elf von Garrit Golombek am Sonnabend gegen den FSV Barleben als Sieger vom Platz. Nach dem Führungstreffer durch den Trainer selbst (21.) legte Adriel Ribeiro schnell den zweiten Treffer per Handelfmeter nach (24.). Beim 2:0 blieb es dann auch bis zum Ende.

Nach sechs Verbandsliga-Partien ohne Sieg hatte es der SV Eintracht Emseloh am Ostermontag mit dem 5:0-Kantersieg über den VfB Merseburg krachen lassen. Am Samstag konnte der Aufsteiger immerhin mit einem Zähler nachlegen. Jihad Aljindo besorgte den Treffer zum 1:1-Ausgleich beim SV Blau-Weiß Zorbau (73.). Zuvor hatte Kevin Neuhaus die Gastgeber früh per Elfmeter in Führung gebracht (3.).

Die Saison des 1. FC Bitterfeld-Wolfen verläuft weiterhin in einer Wellenform. Nach der jüngsten 0:2-Niederlage beim Kellerkind in Warnau landete BiWo am Sonnabend einen Heimsieg. Martin Ludwig (61.) erzielte den Treffer des Tages zum 1:0-Erfolg im Verfolger-Duell gegen den BSV Halle-Ammendorf. Durch diesen Sieg überholte die Elf von Peer Rosemeier die Ammendorfer in der Tabelle und platzierte sich auf Rang vier.

Still und heimlich ist der SV Dessau 05 in den vergangenen Wochen - auch aufgrund der Punktverluste der direkten Kontrahenten - in der Tabelle geklettert. Ihre Position auf Rang zwei haben die Nullfünfer am 22. Spieltag verteidigt. Elia Friebe (28.) und Niklas Mieth (90.+1) erzielten die Tore beim 2:0-Heimerfolg über den VfB Sangerhausen.

Nach zwei Niederlagen und vier Remis zum Start ins neue Jahr hat der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag seinen ersten Dreier in 2026 eingefahren. Mit 3:1 siegten die Dölauer daheim gegen den Haldensleber SC und behaupteten damit den Vorsprung auf die gefährliche Zone. Laurenz Lippoldt (29.)., Marius Prinzler (72.) und Luiz Rappsilber (74.) waren für die Blau-Weißen erfolgreich. Rick Bögelsack (51.) hatte für den HSC, der sich nach fünf Partien ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben musste, zwischenzeitlich egalisiert.