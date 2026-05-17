Weißenfels krönt sich, Emseloh erneut furios, Warnau am Abgrund

– Foto: Luis Schäfer

Der SSC Weißenfels krönt sich nach vier Vizemeisterschaften in Folge zum Landesmeister. Der SV Eintracht Emseloh sorgt im Heimspiel wieder für Furore. Und die SG Rot-Weiß Thalheim zieht den SSV Havelwinkel Warnau ganz nah mit an den Abgrund. Das war der Sonnabend in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Am Mittwochabend hatte es noch nicht sein sollen, aber Sonnabend aber war es dann so weit: Der SSC Weißenfels ist Landesmeister von Sachsen-Anhalt! Mit einem 2:0-Heimerfolg über den SC Bernburg ging der vierfache Vizemeister selbst den letzten Schritt zum Titel. Christopher Zerbe (21.) und Tim Lehmann (90.+2) erzielten vor 184 Zuschauern die Treffer zum 20. Saisonsieg, mit dem der Saalesportclub nun uneinholbar an der Spitze ist.

Die SG Rot-Weiß Thalheim hat ihren zweiten Saisonsieg eingefahren - und den SSV Havelwinkel Warnau damit ganz nah an den Abgrund mitgezogen. Im Kellerkracher in der Altmark führten die bereits abgestiegenen Thalheimer durch Queba Sonco (5.) und Muhammad Ali (10.) schon früh mit 2:0. Zwar glichen Leon Winning (45.) und Tim Hilgenfeld (67.) für die Hausherren aus, doch schlugen die Gäste in der Schlussphase wieder zurück. Mit einem Doppelpack machte Luca Prielipp (80., 90.) den 4:2-Erfolg für die Rot-Weißen perfekt. Für die Warnauer - die vier Spieltage vor dem Saisonende somit weiterhin sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer stehen - schwinden damit die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Gegen den VfB Merseburg (5:0), den SV Fortuna Magdeburg (6:0) und die SG Rot-Weiß Thalheim (2:1) hatte der SV Eintracht Emseloh bereits die vorherigen drei Heimspiele gewonnen. Am Sonnabend baute der Aufsteiger seine Serie aus - und zwar wieder in furioser Form. Mit 5:2 setzte sich die Eintracht gegen den BSV Halle-Ammendorf aus der Spitzengruppe durch. Serhii Molochko (1.), Lukas Schút (5., 17.), Patrick Stamm (49.) und Jihad Tarek Aljindo (85.) trafen für stark aufgelegte Emseloher. Janne Hartmann netzte per Doppelpack (4., 42.) für die Gäste, die den gesamten zweiten Durchgang nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren mussten.