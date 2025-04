Weißenfels in bester Torlaune: "Spielentscheidend war die 27. Minute"

"Spielentscheidend war sicherlich die 27. Minute", erklärte SSC-Coach Rüdiger Hoppe auf der Pressekonferenz. In jener sahen gleich zwei Akteure der Gäste die Rote Karte. Erst wurde Max Worch für seine zweite Gelbe Karte des Feldes gewiesen, im gleichem Moment wurde Bruno Weick für eine Aussage in Richtung des Schiedsrichter vom Platz gestellt. "Ich weiß nicht, was die Jungs gesagt haben und war auch ein bisschen überrascht gewesen", sagte Hoppe zum Doppelrot. Seinem Team jedenfalls spielte es in die Karten.