Weißenfels geht in die Winterpause: "Die Jungs sollen sich ausruhen" Verbandsliga +++ SSC-Coach Maik Zimmermann verordnet nach historischer Hinrunde Ruhe

Von Olaf Wolf (Mitteldeutsche Zeitung)

Bowling statt Fußball war für die Kicker des SSC Weißenfels am Samstag angesagt. In großer Runde traf man sich, um gemeinsam die Verbandsliga-Hinrunde auf diese Weise ausklingen zu lassen. Eigentlich sollten die SSC-Kicker am Samstag ihr letztes Hinrundenspiel absolvieren, doch der Schneefall der letzten Tage ließ Fußball spielen nicht zu. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen den MSC Preussen wurde, wie viele andere an diesem Wochenende, abgesagt. „Zu Recht“, merkt Trainer Maik Zimmermann an.