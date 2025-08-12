 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Der ASV Weisendorf ist zu Gast beim Tabellenführer Münchberg.
Der ASV Weisendorf ist zu Gast beim Tabellenführer Münchberg. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Weißenburg reist zum Duell alter Bekannter

Spitzenteams wollen ihre Position festigen

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Englische Woche in der Landesliga Nordost und vor allem die Begegnung zwischen Feucht und Weißenburg hat durch das Wiedersehen von Chris Ulhaas und Marco Fabritius einen besonderen Reiz. Auch im Tabellenkeller stehen einige Teams bereits unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 19:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
19:00
1. SC Feucht (11.) – TSV 1860 Weißenburg (6.)
Dieses Duell steht nicht nur sportlich im Fokus, sondern auch wegen der besonderen persönlichen Note: Weißenburgs Trainer Marco Fabritius trifft auf seinen ehemaligen Co-Trainer Chris Ulhaas, mit dem er einst bei der U17 des FSV Erlangen-Bruck erfolgreich zusammenarbeitete. „Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit in Bruck und sind mittlerweile gut befreundet – für mich ist das deshalb ein ganz besonderes Spiel“, sagt Fabritius. Nach dem optimalen Start mit zehn Punkten aus fünf Spielen wollen die Gäste nun „den nächsten Schritt machen“ und ihre Position in der Spitzengruppe festigen. Feucht steht mit sieben Zählern im Mittelfeld und könnte mit einem Sieg den Abstand zu Weißenburg verkürzen. Fabritius erwartet ein „intensives, spannendes Duell“, auch wenn wie bei vielen Klubs im August einige Urlauber im Kader fehlen werden.

Wiedersehen macht Freude: Chris Ulhaas und Marco Fabritius waren einst Trainer-Kollegen, am Mittwoch stehen sie sich als Gegner gegenüber.
Wiedersehen macht Freude: Chris Ulhaas und Marco Fabritius waren einst Trainer-Kollegen, am Mittwoch stehen sie sich als Gegner gegenüber. – Foto: Anita Ulhaas

Heute, 18:30 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
18:30
SV Lauterhofen (18.) – SG Quelle Fürth (8.)
Lauterhofen steht noch ohne Punkt am Tabellenende und muss dringend Zählbares einfahren, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Die Gäste aus Fürth sind hingegen ungeschlagen und reisen gerade nach dem Sieg gegen Ammerthal mit breiter Brust an.

Morgen, 18:30 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
18:30
FC Eintracht Münchberg (1.) – ASV Weisendorf (12.)
Der Tabellenführer aus Münchberg ist noch ungeschlagen und will seine makellose Serie ausbauen. Weisendorf braucht einen Sahnetag um Punkte aus Oberfranken zu entführen. Vieles spricht für den vierten Heimsieg der Bächer-Elf.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
19:00
TSV Windeck Burgebrach (15.) – DJK Ammerthal (2.)
Burgebrach ist seit vier Spielen ohne Punktgewinn und trifft mit der DJK Ammerthal auf den Tabellenzweiten. Die Gäste haben vier ihrer fünf Partien gewonnen, mussten sich am Wochenende gegen Quelle Fürth geschlagen geben. Für den Aufsteiger wird es eine Herkulesaufgabe.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
19:00
TSV Nürnberg-Buch (16.) – SV Buckenhofen (10.)
Buch wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und muss punkten, um nicht früh in der Saison unter Zugzwang zu geraten. Buckenhofen will nach dem Auswärtserfolg gegen den SV Lauterhofen nachlegen und sich somit Luft verschaffen. Die Partie könnte von der Tagesform abhängen.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
19:00
SV Gutenstetten-Steinachgrund (14.) – FC Vorwärts Röslau (17.)
Beide Teams stehen im unteren Tabellendrittel und können dringend Punkte gebrauchen. Röslau ist als einziger Aufsteiger noch punktlos, doch auch für den SVG setzte es zuletzt zwei deutliche Niederlagen.

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
18:30
SpVgg Jahn Forchheim (3.) – SpVgg Mögeldorf 2000 (9.)
Forchheim will seine starke Serie fortsetzen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. Mögeldorf hat zuletzt wechselhafte Ergebnisse geliefert, verfügt aber über Offensivkraft. Die Favoritenrolle liegt aber bei den Gastgebern.

Heute, 18:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
18:30
TSC Neuendettelsau (5.) – FSV Erlangen-Bruck (4.)
Ein echtes Duell auf Augenhöhe zweier punktgleicher Teams im oberen Tabellendrittel. Beide Mannschaften überzeugen bislang durch stabile Defensiven und effektive Offensive. Ein knappes Ergebnis ist wahrscheinlich.

Aufrufe: 012.8.2025, 15:22 Uhr
redAutor