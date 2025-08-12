Weißenburg reist zum Duell alter Bekannter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der ASV Weisendorf ist zu Gast beim Tabellenführer Münchberg. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner
Englische Woche in der Landesliga Nordost und vor allem die Begegnung zwischen Feucht und Weißenburg hat durch das Wiedersehen von Chris Ulhaas und Marco Fabritius einen besonderen Reiz. Auch im Tabellenkeller stehen einige Teams bereits unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren.
1. SC Feucht (11.) – TSV 1860 Weißenburg (6.) Dieses Duell steht nicht nur sportlich im Fokus, sondern auch wegen der besonderen persönlichen Note: Weißenburgs Trainer Marco Fabritius trifft auf seinen ehemaligen Co-Trainer Chris Ulhaas, mit dem er einst bei der U17 des FSV Erlangen-Bruck erfolgreich zusammenarbeitete. „Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit in Bruck und sind mittlerweile gut befreundet – für mich ist das deshalb ein ganz besonderes Spiel“, sagt Fabritius. Nach dem optimalen Start mit zehn Punkten aus fünf Spielen wollen die Gäste nun „den nächsten Schritt machen“ und ihre Position in der Spitzengruppe festigen. Feucht steht mit sieben Zählern im Mittelfeld und könnte mit einem Sieg den Abstand zu Weißenburg verkürzen. Fabritius erwartet ein „intensives, spannendes Duell“, auch wenn wie bei vielen Klubs im August einige Urlauber im Kader fehlen werden.
Wiedersehen macht Freude: Chris Ulhaas und Marco Fabritius waren einst Trainer-Kollegen, am Mittwoch stehen sie sich als Gegner gegenüber. – Foto: Anita Ulhaas
SV Lauterhofen (18.) – SG Quelle Fürth (8.) Lauterhofen steht noch ohne Punkt am Tabellenende und muss dringend Zählbares einfahren, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Die Gäste aus Fürth sind hingegen ungeschlagen und reisen gerade nach dem Sieg gegen Ammerthal mit breiter Brust an.
FC Eintracht Münchberg (1.) – ASV Weisendorf (12.) Der Tabellenführer aus Münchberg ist noch ungeschlagen und will seine makellose Serie ausbauen. Weisendorf braucht einen Sahnetag um Punkte aus Oberfranken zu entführen. Vieles spricht für den vierten Heimsieg der Bächer-Elf.
TSV Windeck Burgebrach (15.) – DJK Ammerthal (2.) Burgebrach ist seit vier Spielen ohne Punktgewinn und trifft mit der DJK Ammerthal auf den Tabellenzweiten. Die Gäste haben vier ihrer fünf Partien gewonnen, mussten sich am Wochenende gegen Quelle Fürth geschlagen geben. Für den Aufsteiger wird es eine Herkulesaufgabe.
TSV Nürnberg-Buch (16.) – SV Buckenhofen (10.) Buch wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und muss punkten, um nicht früh in der Saison unter Zugzwang zu geraten. Buckenhofen will nach dem Auswärtserfolg gegen den SV Lauterhofen nachlegen und sich somit Luft verschaffen. Die Partie könnte von der Tagesform abhängen.
SV Gutenstetten-Steinachgrund (14.) – FC Vorwärts Röslau (17.) Beide Teams stehen im unteren Tabellendrittel und können dringend Punkte gebrauchen. Röslau ist als einziger Aufsteiger noch punktlos, doch auch für den SVG setzte es zuletzt zwei deutliche Niederlagen.
SpVgg Jahn Forchheim (3.) – SpVgg Mögeldorf 2000 (9.) Forchheim will seine starke Serie fortsetzen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. Mögeldorf hat zuletzt wechselhafte Ergebnisse geliefert, verfügt aber über Offensivkraft. Die Favoritenrolle liegt aber bei den Gastgebern.
TSC Neuendettelsau (5.) – FSV Erlangen-Bruck (4.) Ein echtes Duell auf Augenhöhe zweier punktgleicher Teams im oberen Tabellendrittel. Beide Mannschaften überzeugen bislang durch stabile Defensiven und effektive Offensive. Ein knappes Ergebnis ist wahrscheinlich.