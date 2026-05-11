Weißenburg, Neuendettelsau, der SVG oder "Das Wunder von Lichtenfels"

Spiel gedreht, in allerletzter Sekunde: dank des ultra-späten 3:2 reicht dem TSV Weißenburg am Schlussspieltag nun ein Remis! – Foto: Johannes Traub

Spannung pur im Rennen um den "Besten Landesliga-15.", der sich direkt rettet und somit die Abstiegsrelegation umgeht. Erreichen kann diesen Status nach Lage der Dinge nur noch ein Team der Landesliga Nordost. Hier kommt es aber zu einem hochspannenden Schlussspieltag, mit Chancen für gleich 3 Teams! Der 1. FC Lichtenfels in der Landesliga Nordwest bräuchte nichts weniger als ein Wunder.

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet. Landesliga Nordost (nach 33 von 34 Spieltagen) 12. (direkt gerettet) TSV Burgebrach 39 Punkte 13. (direkt gerettet) TSV Nürnberg-Buch 38 Punkte 14. TSV Weißenburg 37 Punkte ------------- 15. TSV Neuendettelsau 36 Punkte / -21 Tore 16. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte / -21 Tore

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr ASV Weisendorf Weisendorf TSV 1860 Weißenburg Weißenburg 14:00 PUSH

Der TSV Weißenburg kann nur noch in die Abstiegsrelegation rutschen, wenn man auf Platz 16 abrutschen sollte. Auf Platz 15 würde der TSV mit jetzt bereits vom 1. FC Lichtenfels unerreichbaren 37 Punkten nicht mehr vom "Besten Landesliga-15." verdrängt werden können. Das heißt:

dem TSV Weißenburg reicht ein Remis am Schlussspieltag, mit dann 38 Punkten kann maximal der SV Gutenstetten noch punktgleich werden. Wichtig: Aufgrund des Nichtantritts von letzter Woche verliert der SVG sämtliche Direktvergleiche und würde somit in dieser Konstellation 16. bleiben. Gefahr im Verzug ist für Weißenburg einzig bei einer Niederlage in Weisendorf.

Aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs gegenüber dem TSV Neuendettelsau, würde Weißenburg bei einer eigenen Niederlage nur dann noch in die Abstiegsrelegation rutschen, wenn Neuendettelsau UND Gutenstetten beide gewinnen!

ein Remis reicht dem TSC Neuendettelsau nur dann, wenn der SV Gutenstetten-Steinachgrund parallel in Burgebrach auch maximal nur Unentschieden spielt.

der TSC könnte sich dann aber wohl sogar eine knappe Niederlage leisten, wie gesagt nur dann: wenn parallel Gutenstetten nicht gewinnt UND in der Landesliga Nordwest der 1. FC Lichtenfels nicht haushoch gegen Karlburg gewinnt. Entscheidend ist dann nämlich auch die Tordifferenz gegenüber dem Nordwest-Landesligisten, die aktuell aus Neuendettelsauer Sicht aber 10 (!) Tore besser ist! Auch der TSC Neuendettelsau hat's in der eigenen Hand! Um ganz sicher zu gehen, braucht man am Schlussspieltag einen Sieg beim 1. SC Feucht. Denn als dann in jedem Fall mindestens "Bester Landesliga-15." wäre der Klassenerhalt gesichert!

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach SV Gutenstetten-Steinachgrund Guten.-Stein 14:00 PUSH Klar ist: Gutenstetten braucht um überhaupt noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben zwingend einen eigenen Sieg in Burgebrach! Parallel muss man dann aber auch mindestens Rang 15 erreichen, um dann "Bester Landesliga-15." werden zu können! Das kann nur klappen, wenn parallel entweder Weißenburg verliert ODER Neuendettelsau maximal Remis spielt! Einen anderen Weg gibt es für den SVG nicht, denn aufgrund des Nichtantritts am vorletzten Wochenende in Fürth, verliert der SVG sämtliche Direktvergleiche mit punktgleichen Teams. Burgebrach hat den Klassenerhalt seit vergangenem Wochenende sicher. Mit 39 Punkten kann der TSV nicht mehr 16. werden. Und wäre als im schlimmsten Fall 15. in jedem Fall "Bester Landesliga-15." und somit auf diesem Weg gerettet! Gegner Gutenstetten-Steinachgrund allerdings ist nach der Sonntags-Niederlage im Direktduell mit Nürnberg-Buch (das damit den Klassenerhalt sicher hat! Abrutschen auf Rang 16 ebenfalls nicht mehr möglich) so gut wie sicher Abstiegsrelegant. Der SVG benötigt um zumindest noch auf Rang 15 zu kommen Schützenhilfe der Konkurrenz:

(Achtung: Nichtantritt SVG am 32. Spieltag! Gutenstetten-Steinachgrund unterliegt somit im Direkten Vergleich und auch im Liga-Quervergleich bei gleicher Punktzahl!)









Landesliga Nordwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

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15. 1. FC Lichtenfels 33 Punkte / -31 Tore

16. (bereits raus): DJK Dampfach 32 Punkte / -23 Tore



(Dampfach bleibt sicher Relegant, weil die 36 Punkte der Landesliga Nordost nicht mehr erreicht werden können!)



