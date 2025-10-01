Weißenbergs sensationeller Sieg gegen Eller 04

Die Rollen in der Begegnung der Bezirksliga zwischen dem TSV Eller und der SVG Weißenberg waren klar verteilt: Die Düsseldorfer konnten ihre ersten sechs Spiele allesamt gewinnen und kassierten dabei nur drei Gegentore. Die SVG musste hingegen am vorherigen Spieltag gegen den MSV Düsseldorf die erste Saisonniederlage hinnehmen. Dennoch setzte sich der Außenseiter mit 3:1 durch. Für Weißenberg war das Duell gegen Eller das bereits sechste Auswärtsspiel der Saison. Mit jetzt drei Siegen und drei Unentschieden sind die Neusser dabei ungeschlagen. Nur die bisher einzige Heimpartie in ging verloren.

Im ersten Durchgang erzielten Tom Seidel (29.) und Dennis Brune (33.) die überraschende 2:0-Pausenführung der Gäste. Im zweiten Abschnitt sorgte Antonio Primorac (80.) mit dem 3:0 dafür, dass sich die Auswärtsserie der Weißenberger fortsetzt. „Der Tabellenführer wollte natürlich die Spielkontrolle übernehmen, aber wir haben uns schnell in die Partie gekämpft und mutig dagegengehalten“, sagte SVG-Coach Dirk Schneider.

Durch den überraschenden Erfolg verteidigt Weißenberg den achten Tabellenplatz und sorgte zugleich auch für einen Wechsel an der Tabellenspitze. „Der Erfolg gegen Eller gewinnt aber erst dann an Wert, wenn wir unsere Leistung in den nächsten Wochen bestätigen“, mahnt Schneider. „Wir dürfen jetzt nicht übermütig werden.“

Schneider warnt vor nächsten Aufgaben

Der ASV Mettmann profitierte von der Niederlage des TSV Eller und übernahm die Führung in der Bezirksliga. Nach dem siebten Spieltag bleibt der ASV Mettmann somit auch die einzige ungeschlagene Mannschaft der Bezirksliga. Die SVG hat sich bereits einen Acht-Punkte-Abstand auf den Relegationsplatz erarbeitet. Daher ist die Mannschaft von Dirk Schneider auf einem guten Weg, die erhofft ruhige Saison zu spielen. Schneider ist jedoch auf der Hut: „Die Saison ist noch lang, es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wenn wir jetzt plötzlich die nächsten drei Spiele verlieren, stecken wir wieder unten drin. Deswegen müssen wir das gewonnen Selbstvertrauen von Sonntag mit in die nächsten Partien transportieren.“ Für ihn war Erfolg jedoch kein Glück, sondern das Ergebnis einer erfolgreichen Trainingswoche. „Wir haben aus der ersten Saisonniederlage gegen den MSV, bei der schon einiges gut lief, lernen können. Die Mannschaft hat es in der kurzen Zeit geschafft, viele Ideen umzusetzen.“

Entscheidend für den Überraschungssieg seiner Truppe sei, so Schneider weiter, die kollektive Arbeit gewesen: „Es ist unser großer Vorteil, dass wir flexibel sind. Es gibt bei uns nicht den einen Spieler, ohne den es nicht mehr läuft. Wir haben vor allem wegen der herausragenden Mannschaftsleistung gewonnen. Besonders die Einwechselspieler haben mich mit ihrem Einsatz beeindruckt.“