Weißenbergs A-Junioren feiern Titel nach Herzschlagfinale Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten. Spieler, Trainerteam und Unterstützer der Weißenberger U19-Fußballer stürmten den Platz des Hubert-Schäfer-Sportparks und feierten mit den über 200 Zuschauern den Titelgewinn in der A-Junioren-Sonderliga Linker Niederrhein. von RP/ David Beineke · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die A-Juniorenfußballer der SVG Weißenberg sicherten sich im letzten Saisonspiel noch den Titel in der Sonderliga.. – Foto: SVG

In einem extrem spannenden letzten Saisonspiel gegen den SV Bedburdyck/Gierath fingen die Weißenberger die als Tabellenführer angereisten Gäste dank eines 3:1 (1:1)-Sieges noch ab und landeten in der Endabrechnung im direkten Vergleich mit gleich zwei punktgleichen Mannschaften auf dem ersten Platz.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war so, dass die SVG und der 1. FC Mönchengladbach drei Punkte hinter der Truppe aus Jüchen lagen, und es war klar, dass Weißenberg im Falle einer Punktgleichheit des Trios in einer Wertung der Partien untereinander am besten abschneiden würde. Deswegen musste unbedingt ein Sieg her, nachdem es aber zunächst nicht aussah, weil Henri Sautner die Gäste ziemlich früh 1:0 in Front brachte. Allerdings konnten Abraham Chol Panther vor der Pause und Ansgar Nöthling in Hälfte zwei per Handelfmeter das Spiel drehen. Als die Gäste anschließend auf den Ausgleich drängten, der ihnen der Meistertitel beschert hätte, glänzten bei der SVG die Innenverteidiger Jan Gabor und Alexander Faber, die einen großen Anteil daran hatten, dass die Bedburdycker kaum zu Chancen kamen. Als diese in der Nachspielzeit zwei Platzverweise hinnehmen mussten, nutzten die Hausherren ihre Überzahl und erzielten per Konter das entscheidende 3:1 durch Khaled Al Quor.