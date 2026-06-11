Weißenbergs A-Junioren feiern Titel nach Herzschlagfina

In einem extrem spannenden letzten Saisonspiel gegen den SV Bedburdyck/Gierath fingen die Weißenberger die als Tabellenführer angereisten Gäste dank eines 3:1 (1:1)-Sieges noch ab und landeten in der Endabrechnung im direkten Vergleich mit gleich zwei punktgleichen Mannschaften auf dem ersten Platz.
Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war so, dass die SVG und der 1. FC Mönchengladbach drei Punkte hinter der Truppe aus Jüchen lagen, und es war klar, dass Weißenberg im Falle einer Punktgleichheit des Trios in einer Wertung der Partien untereinander am besten abschneiden würde. Deswegen musste unbedingt ein Sieg her, nachdem es aber zunächst nicht aussah, weil Henri Sautner die Gäste ziemlich früh 1:0 in Front brachte. Allerdings konnten Abraham Chol Panther vor der Pause und Ansgar Nöthling in Hälfte zwei per Handelfmeter das Spiel drehen. Als die Gäste anschließend auf den Ausgleich drängten, der ihnen der Meistertitel beschert hätte, glänzten bei der SVG die Innenverteidiger Jan Gabor und Alexander Faber, die einen großen Anteil daran hatten, dass die Bedburdycker kaum zu Chancen kamen. Als diese in der Nachspielzeit zwei Platzverweise hinnehmen mussten, nutzten die Hausherren ihre Überzahl und erzielten per Konter das entscheidende 3:1 durch Khaled Al Quor.
Der Coup geriet umso emotionaler, als es vor ein paar Monaten gar nicht danach aussah. Denn Ex-Coach Daniel da Silva trat damals mit seinem Trainerteam aus persönlichen Gründen zurück, so dass die A-Jugend vor einer ungewissen Zukunft stand. Allerdings fand sich schnell eine gute Lösung: Niklas Jerzembeck und René Cyris übernahmen und führten die Saison mit großem Einsatz zu einem großartigen Abschluss. „Mit Jungs in diesem Alter ist es nicht immer so einfach. Aber letztlich haben sie gut mitgezogen und als Mannschaft überzeugt. Nur so war dieser Erfolg möglich“, erklärte Niklas Jerzembeck. Für den jüngeren Jahrgang und die älteren B-Jugendlichen geht es schon ab 20. Juni in der Qualifikation zur Niederrheinliga weiter.