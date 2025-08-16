 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Der TSV 1860 Weißenburg will seine weiße Weste auf heimischen Rasen verteidigen!
Der TSV 1860 Weißenburg will seine weiße Weste auf heimischen Rasen verteidigen! – Foto: Lars Malkmus

Weißenberg will gegen Primus bestehen: "Wollen Festung verteidigen"

Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Der TSV 1860 Weißenburg will am 7. Spieltag der Landesliga Nordost seine Heimserie ausbauen und Spitzenreiter FC Eintracht Münchberg ärgern. Die Gastgeber stehen mit zehn Punkten auf Rang acht, während Münchberg ungeschlagen mit 16 Zählern (fünf Siege, ein Remis) die Tabelle anführt.

Heute, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
16:00

Am vergangenen Wochenende unterlag Weißenburg auswärts beim SC Feucht mit 0:2, Münchberg gewann sein Heimspiel gegen den ASV Weisendorf durch einen späten Treffer von David Wich (82.) mit 1:0.

Trainer Marco Fabritius hat die Niederlage längst abgehakt: „Wir richten den vollen Fokus auf Münchberg. Zu Hause wollen wir unsere Festung weiter verteidigen: zwei Heimspiele, zwei Siege – diese Serie soll bestehen bleiben.“

Die Marschroute ist klar: „Wir werden mutig auftreten, alles reinwerfen und unsere Chancen eiskalt nutzen – dann können wir auch den Spitzenreiter ärgern.“ Trotz personeller Engpässe zeigt sich der Coach optimistisch: „Trotz einiger Ausfälle durch Urlaub und Verletzungen haben wir genug Qualität und Willen im Kader, um das gemeinsam zu stemmen.“

redAutor