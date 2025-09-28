 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
ASV Mettmann ist Tabellenführer.
ASV Mettmann ist Tabellenführer. – Foto: Markus Becker

Weissenberg schockt Eller, Mettmann jubelt - Wittlaer holt Keller-Sieg

Bezirksliga Niederrhein 1: Der TSV Eller verliert erstmals - die SVG Neuss-Weissenberg macht den ASV Mettmann zum Tabellenführer. Im Kellerduell gewinnt der TV Kalkum-Wittlaer beim TSV Meerbusch II. Kein Sieger im Topspiel zwischen MSV Düsseldorf und Sparta Bilk. CfR Links geht mit 0:9 unter.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der TSV Eller verliert erstmals - die SVG Neuss-Weissenberg macht den ASV Mettmann zum Tabellenführer. Im Kellerduell gewinnt der TV Kalkum-Wittlaer beim TSV Meerbusch II. Kein Sieger im Topspiel zwischen MSV Düsseldorf und Sparta Bilk. CfR Links geht mit 0:9 unter.

Hinweis: Am Freitag gewinnt der 1. FC Grevenbroich-Süd hoch bei der U23 von Ratingen 04/19.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
0
4
Abpfiff

Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat bei der U23 von Ratingen 04/19 II einen klaren 4:0-Auswärtssieg gefeiert. Nach torloser erster Hälfte traf Salim Tliashinov kurz nach dem Seitenwechsel (50.) zur Führung. Die Partie kippte endgültig, als Ratingens Bilal Ajenoui Benktib in der 70. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Berkay Köktürk erhöhte zunächst auf 2:0 (71.) und legte in der Schlussminute noch einmal nach (90.). In der Nachspielzeit setzte Jannes Bienert mit dem 0:4 (90.+3) den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit. Die Süder distanzieren den Keller, in dem Ratingen erstmal bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
3
Abpfiff
Die perfekte Bilanz des TSV Eller ist hin! Die SVG Neuss-Weissenberg führte beim nun ehemaligen Tabellenführer durch Tom-Benjamin Seidel, Dennis Brune und Antonio Primorac mit 3:0 - davon konnte sich Eller nicht mehr erholen verlor in Summe mit 1:3. Weissenberg klettert auf Rang sechs, während der TSV den Platz an der Sonne an ...

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
3
Abpfiff
... den ASV Mettmann abgeben muss. Dabei sah es zunächst nicht nach einem Sieg beim TSV Bayer Dormagen aus, weil es lange 1:1 zwischen beiden Klubs stand. Erst die späten Tore von Toni Markovic (90.) und Ezequiel Gomez (93.) ließen Mettmann jubeln und auf Platz eins springen.

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
2
Abpfiff
Spitzenreiter hätte auch Sparta Bilk werden können, doch im Kracher des Tages gab es nur ein 2:2 beim MSV Düsseldorf. Zwar führten die Bilker gleich zweimal, Shohei Yamashita verhinderte mit einem Doppelpack aber die Niederlage der Düsseldorfer, die als Tabellenfünfter ebenfalls in Schlagdistanz zu Mettmann stehen.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
4
Abpfiff
Große Erleichterung hat es beim TV Kalkum-Wittlaer gegeben, der vor 50 Zuschauern beim TSV Meerbusch seinen ersten Saisonsieg feierte und direkt die Abstiegszone verließ. Gegen das punktlose Schlusslicht jubelte Nico Pesch zweimal.

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim

