Weissenberg-Reserve jubelt, Reuschenberg entführt Punkt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die Winterpause endet am Donnerstag ganz offiziell, wenn der BV Wevelinghoven den FC Straberg empfängt. Der Tabellenzweite will nochmal Germania Grefrath angreifen, auch im Keller geht es spannend weiter. Das bringt der 17. Spieltag!
BV Wevelinghoven – FC Straberg 2:0
BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring, Clemens Goetz, Dario Russo, Dominik Peik, Dominic Esche, Jeremy Franklyn Müller, Sergio Garcia Ramon, Manuel Sousa, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Markus Stupp - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal
FC Straberg: Lukas Hermes, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Noah Naumann), Lauritz Schoo (72. Daouda Kone), Kristian Görgens, Kevin Korn, Baran Özlü, Konrad Schwarz, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (40. Tarik Celik), Rinor Suka - Trainer: Wolfgang Rieger - Co-Trainer: Paul Jarosch
Tore: 1:0 Manuel Sousa (12.), 2:0 Alican Korkmaz (17.)
SVG Neuss-Weissenberg II – FC SF Delhoven 3:2
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Josua Kaniecki, Igor Fafenrot, Philip Dicken, Pascal Bouillon (86. Faris Bouassaria), Tolga Deniz, Dennis Brune, Mirko Boban (46. Tom Watolla), Nico Kempermann - Trainer: Markus Bartsch
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Tolga Türker, Erion Musa (46. Fabian Kotulla), Tim Schriddels, Robin Augstein (64. David Fuß), Timo Vesper, Joscha Hamacher (80. Marcel Klein), Lukas Esser, Ahmad Shqeer, Wilson Orobosa Heinz Gödke, Hendrik Reiff - Trainer: Thomas Baumer - Co-Trainer: Oliver Zingsheim
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst)
Tore: 0:1 Tim Schriddels (4. Handelfmeter), 0:2 Joscha Hamacher (15.), 1:2 Philip Dicken (38.), 2:2 Pascal Bouillon (41.), 3:2 Dennis Brune (74.)
Rot: Fabian Kotulla (53./FC SF Delhoven/)
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons
