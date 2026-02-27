 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Weissenberg-Reserve jubelt, Reuschenberg entführt Punkt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die Winterpause endet am Donnerstag ganz offiziell, wenn der BV Wevelinghoven den FC Straberg empfängt. Der Tabellenzweite will nochmal Germania Grefrath angreifen, auch im Keller geht es spannend weiter. Das bringt der 17. Spieltag!

von André Nückel · Gestern, 22:44 Uhr · 0 Leser
Weissenberg triumphiert.
Weissenberg triumphiert. – Foto: Michael Heinz Kelleners

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 26.02.2026, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
2
0
Abpfiff
Dem BV Wevelinghoven genügte im ersten Kreisliga-A-Spiel des Jahres ein Doppelschlag in der Anfangsphase, um den FC Straberg zu schlagen. Manuel Sousa (12.), und Alican Korkmaz (17.) trafen für den Tabellenzweiten, der nach dieser Partie nur noch vier Punkte Rückstand auf Germania Grefrath hat. Doch: Der Primus kann am Sonntag den alten Vorsprung wiederherstellen.

BV Wevelinghoven – FC Straberg 2:0
BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring, Clemens Goetz, Dario Russo, Dominik Peik, Dominic Esche, Jeremy Franklyn Müller, Sergio Garcia Ramon, Manuel Sousa, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Markus Stupp - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal
FC Straberg: Lukas Hermes, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Noah Naumann), Lauritz Schoo (72. Daouda Kone), Kristian Görgens, Kevin Korn, Baran Özlü, Konrad Schwarz, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (40. Tarik Celik), Rinor Suka - Trainer: Wolfgang Rieger - Co-Trainer: Paul Jarosch
Tore: 1:0 Manuel Sousa (12.), 2:0 Alican Korkmaz (17.)

Gestern, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
3
2
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg II bewies gegen den FC SF Delhoven Moral, denn durch Tim Schriddels (4.) und Joscha Hamacher (15.) lagen die Gastgeber früh mit 0:2 hinten, doch die Partie kippte aus Sicht der Delhovener noch vollständig. Philip Dicken und Pascal Bouillon glichen vor der Pause aus (38./41.), ehe Fabian Kotulla die Rote Karte sah. Die Überzahl über fast eine gesamte Halbzeit nutzte der Aufsteiger konsequent. Dennis Brune avancierte mit seinem Treffer zum 3:2 (74.) zum Matchwinner. Weissenberg II holte im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg, der nach der Anfangsphase nicht zu erwarten war. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun acht Punkte.

SVG Neuss-Weissenberg II – FC SF Delhoven 3:2
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Josua Kaniecki, Igor Fafenrot, Philip Dicken, Pascal Bouillon (86. Faris Bouassaria), Tolga Deniz, Dennis Brune, Mirko Boban (46. Tom Watolla), Nico Kempermann - Trainer: Markus Bartsch
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Tolga Türker, Erion Musa (46. Fabian Kotulla), Tim Schriddels, Robin Augstein (64. David Fuß), Timo Vesper, Joscha Hamacher (80. Marcel Klein), Lukas Esser, Ahmad Shqeer, Wilson Orobosa Heinz Gödke, Hendrik Reiff - Trainer: Thomas Baumer - Co-Trainer: Oliver Zingsheim
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst)
Tore: 0:1 Tim Schriddels (4. Handelfmeter), 0:2 Joscha Hamacher (15.), 1:2 Philip Dicken (38.), 2:2 Pascal Bouillon (41.), 3:2 Dennis Brune (74.)
Rot: Fabian Kotulla (53./FC SF Delhoven/)

Gestern, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
1
1
Abpfiff
Beim SV Glehn entführte der TuS Reuschenberg einen Punkt. Das 1:1 hilft im Abstiegskampf, denn gegen Teams aus der Top sechs müssen erstmal Punkte her. Glehn verpasst derweil, im Rennen um Rang drei nachzulegen.

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext SF Vorst - VfR Büttgen

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - SV Rosellen

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - SG Orken

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Zons
FC ZonsFC Zons
15:30
Spieltext DJK Novesia - FC Zons

Morgen, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons

