Weissenberg lässt den Keller hinter sich, Novesia gerät ins Stocken

Bereits am Donnerstagabend stieg das Kellerduell zwischen der Zweiten von Neuss Weissenberg und der SG Grimlinghausen/Norf. In einem kuriosen Spiel setzte sich Weissenberg nach Rückstand mit 6:3 durch und baute den Punkteabstand auf fünf aus. Im Spitzenspiel machte der SV Glehn innerhalb von sechs Minuten alles klar – Novesia Neuss konnte nur noch den späten Anschlusstreffer erzielen. Gleichzeitig zog der BV Wevelinghoven mit einem 4:1-Sieg bei TuS Reuschenberg an Novesia vorbei und wurde wieder zum ersten Grefrath-Verfolger. Das war der 15. Spieltag!
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghaus...
So., 07.12.25 12:30 Uhr Weissenberg II - SF Vorst
So., 07.12.25 14:15 Uhr SG Orken - TuS Grevenb.
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Rosellen - Delhoven
So., 07.12.25 14:15 Uhr Reuschenberg - DJK Novesia
So., 07.12.25 14:45 Uhr FSV Vatan - SV Glehn
So., 07.12.25 14:45 Uhr FC Zons - Wevelinghov.
So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Straberg - Ge. Grefrath
17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan