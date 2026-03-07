Weißenberg kickt im Bezirksliga-Derby bei Flutlicht gegen Dormagen

Der TSV hatte bereits am vergangenen Wochenende eine Derbyniederlage hinnehmen müssen. Beim 1. FC Grevenbroich-Süd zeigte Bayer Moral und verkürzte nach einem 0:4-Rückstand auf 2:4. In Weißenberg soll die Reaktion auf die Niederlage folgen. „Uns hat die Niederlage natürlich geärgert, weshalb wir unbedingt eine Reaktion zeigen wollen. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, trotzdem wissen wir, dass mit dem richtigen Einsatz in diesem Spiel alles möglich ist“, betont Baikowski.

In der abgelaufenen Saison gelang es der SVG Weißenberg erstmals, den TSV Bayer Dormagen zu besiegen. Zuvor hatte Bayer seit 2009 alle fünf Pflichtspiele gewinnen können. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten erstmals unentschieden. Wie in der Hinserie erwarten beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. „Wir wissen, wie gefährlich Bayer ist, aber es ist wichtig, dass wir nicht zu sehr auf die Qualitäten des Gegners schauen, sondern uns auf die eigenen Stärken zu konzentrieren“, sagt Schneider.

____

____

