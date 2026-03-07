Weißenberg kickt im Bezirksliga-Derby bei Flutlicht gegen Dormagen

In der Bezirksliga steht am 22. Spieltag das nächste Kreis-Duell auf dem Programm. Die SVG Weißenberg empfängt den TSV Bayer Dormagen am Samstagabend (Anpfiff 18.45 Uhr) zum Flutlichtspiel.
Die ungewöhnliche Spielansetzung soll einen zusätzlichen Topspiel-Charakter in das Derby bringen. „Ich habe in meiner langen Zeit im Amateursport nur selten an einem Samstagabend gespielt, daher ist es immer etwas Besonderes“, erklärt SVG-Coach Dirk Schneider. Sein Team liegt als Tabellensiebter aktuell noch zwei Punkte vor dem TSV auf Platz neun, daher erwartet Dirk Schneider eine Partie auf Augenhöhe. „Beide Mannschaften kennen sich und wissen, wie der andere spielt. Ich kenne Dormagens Trainer Marko Niestroj auch schon lange und schätze seine Arbeit. Das Spiel kann ich alle Richtungen gehen.“
Der oberligaerfahrene Coach des TSV könnte das Spiel am Samstagabend jedoch verpassen. „Aus beruflichen Gründen sieht es aktuell danach aus, dass Marko leider nicht dabei sein wird. Aber da wir ein Trainerduo haben, wird Ayhan Karadeniz alleine coachen“, erklärt Fußball-Abteilungsleiter Theo Baikowski. Der Spielerkader für das Derby kommt dagegen nahezu ohne Ausfälle aus. Nur hinter Verteidiger Philip Suhr steht noch ein Fragezeichen. Aufseiten der SVG Weißenberg fallen weiterhin einige Spieler angeschlagen aus. Unter anderen wird Kapitän Paul Winkelmann noch nicht einsatzbereit sein.
Dennoch sind die Weißenberger seit acht Ligaspielen in Folge ungeschlagen. Nach zuvor sechs Unentschieden in Folge konnte die SVG am vergangenen Sonntag gegen den TSV Meerbusch II mit einem 4:1-Erfolg wieder einen Sieg einfahren. Trotz des deutlichen Resultats sieht der Coach noch Steigerungsbedarf vor dem Derby. „Es wird wichtig sein, dass wir die Anfangsphase nicht verschlafen. Wir müssen von Minute eins an jeden Zweikampf annehmen und scharfsinnig spielen. Solche Spiele können sich auch schon früh entscheiden, deswegen müssen wir sofort hellwach ein“, mahnt er.
Der TSV hatte bereits am vergangenen Wochenende eine Derbyniederlage hinnehmen müssen. Beim 1. FC Grevenbroich-Süd zeigte Bayer Moral und verkürzte nach einem 0:4-Rückstand auf 2:4. In Weißenberg soll die Reaktion auf die Niederlage folgen. „Uns hat die Niederlage natürlich geärgert, weshalb wir unbedingt eine Reaktion zeigen wollen. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, trotzdem wissen wir, dass mit dem richtigen Einsatz in diesem Spiel alles möglich ist“, betont Baikowski.
In der abgelaufenen Saison gelang es der SVG Weißenberg erstmals, den TSV Bayer Dormagen zu besiegen. Zuvor hatte Bayer seit 2009 alle fünf Pflichtspiele gewinnen können. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten erstmals unentschieden. Wie in der Hinserie erwarten beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. „Wir wissen, wie gefährlich Bayer ist, aber es ist wichtig, dass wir nicht zu sehr auf die Qualitäten des Gegners schauen, sondern uns auf die eigenen Stärken zu konzentrieren“, sagt Schneider.
