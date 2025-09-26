 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Wann punktet Zons?
Wann punktet Zons? – Foto: Olaf Moll

Weissenberg II bleibt glücklos: Pleite nach Führung in Reuschenberg

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg II haben all ihre Spiele bislang verloren. So stehen die Chancen am Wochenende.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 7: Die SVG Neuss-Weissenberg II verliert zum Auftakt trotz Führung beim TuS Reuschenberg.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
6
2
Abpfiff
Aktuell läuft beim Aufsteiger SVG Neuss-Weissenberg II nicht viel zusammen - das wurde beim Auswärtsspiel gegen den TuS Reuschenberg abermals deutlich, dabei drehte die Mannschaft von Markus Bartsch einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause in eine 2:1-Führung. Doch dann der Doppelschlag der Hausherren, die durch Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter) und Tim Leopold Alex (45.+2) noch vor dem Halbzeitpfiff die nächste Wende herbeiführten. Im zweiten Durchgang wurde es aus SVG-Sicht bitter, denn Reuschenberg zog auf 6:2 davon und distanziert den Keller. Weissenberg II bleibt ohne Punkt.

TuS Reuschenberg – SVG Neuss-Weissenberg II 6:2
TuS Reuschenberg: Philipp Ferdinand Heye, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Tim Leopold Alex, Lars Schuch, Bayram Özcakal, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Luca Vanselow, Simon Biecker, Ziya Nurettin Altunay - Trainer: Lars Schophoven
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Lukas Mpoutsios-Garcia, Julian Wolff, Pascal Bouillon, Tolga Deniz, Haruku Kitsui (67. Jean-Claude Mangangula), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud - Trainer: Markus Bartsch
Tore: 1:0 Ziya Nurettin Altunay (7.), 1:1 Sadi Abu Hamoud (32.), 1:2 Haruku Kitsui (42.), 2:2 Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter), 3:2 Tim Leopold Alex (45.+2), 4:2 Julien Paul Bartsch (55. Eigentor), 5:2 Ziya Nurettin Altunay (72.), 6:2 Samuel Dutine (85.)

Morgen, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30
Spieltext SV Glehn - Delhoven

Morgen, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - FSV Vatan

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - SG Grimlinghaus...

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - SF Vorst

Morgen, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00
Spieltext FC Straberg - SG Orken

Morgen, 15:00 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00
Spieltext FC Zons - SV Rosellen

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext DJK Novesia - VfR Büttgen

Vorschau

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto.

Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg
So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

