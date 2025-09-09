Weiße Weste: Siegfried Materborn grüßt von der Tabellenspitze

Siegfried Materborn hat auch nach dem vierten Spieltag in der Kreisliga A Kleve/Geldern noch eine weiße Weste. Die Mannschaft setzte sich in einer umkämpften Partie beim SV Nütterden mit 2:0 (1:0) durch und schaffte nach dem vierten Sieg im vierten Spiel den Sprung an die Spitze. Der bisherige Tabellenführer FC Aldekerk fiel nach dem 0:0 gegen Viktoria Winnekendonk auf Rang drei zurück. Der Uedemer SV rückte nach dem 4:1 beim BV Sturm Wissel auf Platz zwei vor.

In Nütterden entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Mit zunehmender Spieldauer konnten die Gäste die Kontrolle aber übernehmen. Immer wieder wurde der Ball früh im Mittelfeld erobert und dann versucht, über die Flügel aufs Tempo zu drücken.

Doch nur bis zum gegnerischen Strafraum war das Materborner Spiel gefällig. Im Abschluss agierte die Mannschaft zu unkonzentriert. Der Gastgeber schaffte es in Durchgang eins zunächst nur sehr selten, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Gegen die gut stehende Materborner Defensivabteilung gab es für den SV Nütterden so gut wie kein Durchkommen.

So verwunderte es auch nicht, dass die Gäste die erste Großchance hatten. Nach einem Querpass von Hannes Michajlezko stand Lukas Gervens frei, schoss den Ball aber am Tor vorbei. Besser machte es Michajlezko in der 34. Minute. Nach einem langen Ball von Keeper Andy Kaus nahm er das Spielgerät an der Strafraumgrenze an, dribbelte noch kurz und erzielte per Flachschuss die verdiente Führung.

Kein Grund zu klagen in Materborn

In der Folge bestimmte Materborn weiter das Geschehen, hatte aber in der 40. Minute Glück, dass Andy Kaus einen Kopfball von Sedat Sacan noch parieren konnte. Erst nach dem Seitenwechsel fand der SV Nütterden besser ins Spiel. Er hätte kurz nach dem Wiederanpfiff ausgleichen müssen. Doch nach einer Flanke von Jan Johannes traf Frederik Janssen den Ball freistehend vor dem Tor nicht richtig.

Ein verwandelter Foulelfmeter von Lukas Gervens (73.) zum 2:0 sorgte für die Vorentscheidung. Zwar drängte der SV Nütterden auch danach weiter. Doch Johannes Dercks verpasste die große Chance, seine Mannschaft zurück ins Süpiel zu bringen. Er verschoss in der 87. Minute einen Foulelfmeter.

„Der Sieg ist nicht unverdient, weil wir die Chancen besser genutzt haben als der Gegner. Wir stehen jetzt mit vier Siegen aus vier Spielen natürlich erst einmal sehr gut da“, sagte der Materborner Coach Sebastian Eul. „Leider haben wir es nicht geschafft, uns für die kämpferische Leistung in Halbzeit zwei zu belohnen“, sagte Joachim Böhmer, Coach des SV Nütterden.