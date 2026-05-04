Weiße Elf zittert sich zum Heimsieg Drei Tore vor der Pause reichen gegen aufkommende Speller Reserve – Westerink lobt ersten Durchgang und warnt vor Kräfteverschleiß von ck · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lenn Lübbers

Der VfL Weiße Elf Nordhorn legt gegen SC Spelle-Venhaus II einen furiosen ersten Durchgang hin, muss am Ende aber noch um den Sieg bangen. Trainer Frank Westerink findet klare Worte für beide Halbzeiten.

Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat am 26. Spieltag der Bezirksliga 3 Weser-Ems einen 3:2-Erfolg gegen SC Spelle-Venhaus II eingefahren – und dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten erlebt. Starker Beginn stellt früh die Weichen Die Mannschaft von Trainer Frank Westerink erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 16. Minute brachte Dani Dirksen die Gastgeber in Führung, nur fünf Minuten später legte Hendrik Deelen das 2:0 nach. Die Nordhorner präsentierten sich spielfreudig, zielstrebig und konsequent vor dem Tor. Noch vor der Pause erhöhte Joel Warrink auf 3:0 (40.) – eine komfortable Führung, die das Spiel eigentlich in ruhige Bahnen lenken sollte.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Defensive super gearbeitet und immer wieder gefährliche Angriffe gestartet“, bilanzierte Frank Westerink. Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Stabilität gegen den Ball: „Spelle kam nur einmal gefährlich vor das Tor im ersten Durchgang.“ Kräfte lassen nach – Spelle kommt zurück Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild jedoch deutlich. SC Spelle-Venhaus II kam engagierter aus der Kabine und nutzte nachlassende Kräfte beim Gastgeber konsequent aus. Timo Stapper verkürzte in der 57. Minute auf 1:3, ehe Nico Buss in der 71. Minute den Anschluss herstellte.