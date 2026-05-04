Weiße Elf zittert sich zum Heimsieg

Der VfL Weiße Elf Nordhorn legt gegen SC Spelle-Venhaus II einen furiosen ersten Durchgang hin, muss am Ende aber noch um den Sieg bangen. Trainer Frank Westerink findet klare Worte für beide Halbzeiten.
Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat am 26. Spieltag der Bezirksliga 3 Weser-Ems einen 3:2-Erfolg gegen SC Spelle-Venhaus II eingefahren – und dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten erlebt.
Die Mannschaft von Trainer Frank Westerink erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 16. Minute brachte Dani Dirksen die Gastgeber in Führung, nur fünf Minuten später legte Hendrik Deelen das 2:0 nach. Die Nordhorner präsentierten sich spielfreudig, zielstrebig und konsequent vor dem Tor. Noch vor der Pause erhöhte Joel Warrink auf 3:0 (40.) – eine komfortable Führung, die das Spiel eigentlich in ruhige Bahnen lenken sollte.
„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Defensive super gearbeitet und immer wieder gefährliche Angriffe gestartet“, bilanzierte Frank Westerink. Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Stabilität gegen den Ball: „Spelle kam nur einmal gefährlich vor das Tor im ersten Durchgang.“
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild jedoch deutlich. SC Spelle-Venhaus II kam engagierter aus der Kabine und nutzte nachlassende Kräfte beim Gastgeber konsequent aus. Timo Stapper verkürzte in der 57. Minute auf 1:3, ehe Nico Buss in der 71. Minute den Anschluss herstellte.
Die Partie wurde nun offener, Nordhorn geriet zunehmend unter Druck. „In der zweiten Hälfte verließen uns langsam die Kräfte, zumal wir Donnerstag schon mit den gleichen zwölf Spielern antreten mussten“, erklärte Westerink die Entwicklung.
Trotz der späten Drangphase der Gäste rettete die Weiße Elf den knappen Vorsprung ins Ziel. „Mit etwas Glück und Geschick haben wir aber die knappe Führung über die Zeit gebracht“, sagte Westerink, der den Ausgang der Partie realistisch einordnete.
Mit dem Sieg festigt der VfL Weiße Elf Nordhorn Rang drei in der Tabelle (47 Punkte), während SC Spelle-Venhaus II mit vierzig Zählern im Tabellenmittelfeld bleibt.
VfL Weiße Elf Nordhorn – SC Spelle-Venhaus II 3:2
VfL Weiße Elf Nordhorn: Philip Steinbach, Raphael Lammers, Leon Del, Justin Löffler, Ramon Beld (85. Jannis Staelberg), Dani Dirksen, Simon Többen, Hendrik Deelen, Jannes ten Hagen (76. Tiago Bonacho), Robin Eylering, Joel Warrink (76. Mourice Peters) - Trainer: Frank Westerink
SC Spelle-Venhaus II: Johannes Schulten, Christopher Fleege, Karsten Schneke, Fabian Wolters (82. Jan Felix), Timo Stapper, Lukas Mersch, Jannis Hartmann (45. Christoph Schulte), Thorben Haking, Marten Krull (45. Dustin Gebhardt), Maurice Thier (87. Tobias Bergmann), Nico Buss
Schiedsrichter: Nils Barloh
Tore: 1:0 Dani Dirksen (16.), 2:0 Hendrik Deelen (21.), 3:0 Joel Warrink (40.), 3:1 Timo Stapper (57.), 3:2 Nico Buss (71.)