Weiße Elf: „Wir wollen eine Reaktion von unserer Mannschaft sehen"

– Foto: René Diebel

Am morgigen Mittwochabend reist die Weiße Elf Nordhorn zum VfL Emslage und eröffnet den 9. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems. Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Während Nordhorn gegen Aufsteiger Sparta Werlte mit 0:1 verlor, unterlag auch Emslage bei der SG Freren mit 0:1. Wir haben vor der Partie mit Weiße Elf- Coach Frank Westerink gesprochen.

Für die Weiße Elf war es die erste Pleite nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Mit elf Punkten steht das Team von Trainer Frank Westerink aktuell auf Rang acht, Werlte folgt direkt dahinter mit zehn Zählern auf Platz neun. Westerink fand nach der Niederlage klare Worte:

„Es war nicht viel Zeit für eine intensive Aufarbeitung. Wir haben nicht zu unserer Form der vorherigen Spiele gefunden. Es fehlte an fast allem und das müssen wir in Emslage besser machen.“

Das Trainerteam fordert daher eine Reaktion:

„Wir vom Trainerteam, wollen eine Reaktion von unserer Mannschaft sehen, dass wir heiß sind auf den Erfolg und diese, schon dritte, Niederlage als Ausrutscher verbuchen.“ Besonders im Spielaufbau sieht Westerink Verbesserungsbedarf:

„Dazu benötigen wir weniger individuelle Fehler, vor allem im Passspiel.“