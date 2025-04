Weiße Elf will Serie fortsetzen – Abstiegskracher in Surwold

Am Samstagnachmittag geht es mit einer begrenzten Auswahl an Spielen in der Bezirksliga Weser-Ems weiter, die aber zusammen reichlich Spannung mitbringen. Der Spitzenreiter Freren will sich gegen Weiße Elf Nordhorn aus der Krise befreien, in Surwold kommt es zum Krisengipfel und Nordhorn will gegen Vorwärts Nordhorn II eine offene Rechnung begleichen.