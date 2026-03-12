Weiße Elf will oben dranbleiben – Veldhausen reist mit Rückenwind an

Für den VfL Weiße Elf Nordhorn steht das nächste wichtige Spiel im Rennen um die oberen Tabellenplätze an. Die Mannschaft von Trainer Frank Westerink empfängt den SV Veldhausen 07, der als Aufsteiger derzeit im Tabellenmittelfeld rangiert. Während Nordhorn mit 32 Punkten aus 17 Spielen auf Rang fünf liegt und den Anschluss an die Spitzengruppe halten will, reist Veldhausen mit 23 Punkten aus 18 Partien als Tabellenzehnter an.
Die Weiße Elf geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Am Mittwochabend setzte sich das Team mit 2:0 bei SV Alemannia Salzbergen durch und sammelte wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.
Mit dem Sieg behauptete Nordhorn seine Position im Verfolgerfeld hinter den Topteams der Liga. Angeführt wird die Tabelle weiterhin vom SV Union Lohne mit 42 Punkten, gefolgt vom ASV Altenlingen 1965 (38 Punkte) und den SF Schwefingen (33 Punkte). Dahinter befinden sich mit SG Freren (32 Punkte) und der Weißen Elf Nordhorn (ebenfalls 32 Punkte) gleich zwei Mannschaften, die weiter Druck auf die vorderen Plätze ausüben wollen.
Trainer Frank Westerink sieht seine Mannschaft daher mit einer guten Ausgangslage für das kommende Spiel:
„Wir gehen aber mit einer Portion Selbstvertrauen in die Partie und wollen uns oben in der Tabelle festbeißen.“
Der SV Veldhausen reist ebenfalls mit Rückenwind nach Nordhorn. Am vergangenen Wochenende gelang der Mannschaft ein 1:0-Erfolg gegen die SG Freren, die aktuell auf Rang vier der Tabelle steht.
Für Westerink ist dieses Ergebnis ein deutliches Warnsignal. „Wir sind gewarnt durch das Ergebnis gegen Freren und wissen aus eigener Erfahrung, dass Veldhausen sehr schwer zu bespielen ist, wenn sie in Führung gehen.“
Besonders die Offensivqualitäten des Aufsteigers hebt der Nordhorner Trainer hervor. Trotz personeller Probleme sieht Westerink im Gegner eine Mannschaft mit viel Qualität im Angriff.
„Sie haben eine brutale Qualität in der Offensive, auch wenn sie Verletzungsprobleme haben.“
Gleichzeitig weiß der Coach auch um die defensive Stabilität des kommenden Gegners. „Hinten haben sie einen starken Rückhalt mit dem erfahrenen Keeper Naber.“
Für die Weiße Elf geht es darum, den positiven Lauf fortzusetzen und sich im engen Rennen um die vorderen Plätze festzusetzen. Ein weiterer Sieg würde den Druck auf die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel erhöhen.
Der SV Veldhausen hingegen könnte mit einem Auswärtserfolg weiter Abstand zur unteren Tabellenregion gewinnen und seine Position im gesicherten Mittelfeld stärken.
Damit steht ein Duell zweier formstarker Mannschaften an – mit unterschiedlichen, aber für beide Seiten wichtigen Zielen in der Tabelle.