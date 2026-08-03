Weiße Elf souverän und Suddendorf-Samern punktet

Weiße Elf startet souverän - Schwefingen erkennt verdienten Heimsieg an

Der VfL Weiße Elf Nordhorn ist mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwefingen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Karsten Ennen kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ den Gästen kaum Chancen. Pascal Rode brachte die Weiße Elf früh in Führung (10.), Johannes Krieger erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (25.). Den Schlusspunkt setzte Rückkehrer Luis Haack, der in der 72. Minute zum 3:0 traf.

– Foto: SF Schwefingen

➡️ Zum Interview mit Daniel Vehring Schwefingens Trainer Daniel Vehring sprach nach dem Spiel von einer verdienten Niederlage. Seine Mannschaft sei zunächst gut in der Partie gewesen und habe sogar Chancen auf die Führung gehabt. Nach den beiden Gegentreffern nach Standards sei es bei den sommerlichen Temperaturen jedoch schwer geworden, noch einmal zurückzukommen. Mit dem 3:0 sei die Begegnung schließlich entschieden gewesen.