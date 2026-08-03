Weiße Elf souverän und Suddendorf-Samern punktet

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Weiße Elf startet souverän - Schwefingen erkennt verdienten Heimsieg an
Der VfL Weiße Elf Nordhorn ist mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwefingen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Karsten Ennen kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ den Gästen kaum Chancen.
Pascal Rode brachte die Weiße Elf früh in Führung (10.), Johannes Krieger erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (25.). Den Schlusspunkt setzte Rückkehrer Luis Haack, der in der 72. Minute zum 3:0 traf.
➡️ Zum Interview mit Daniel Vehring
Schwefingens Trainer Daniel Vehring sprach nach dem Spiel von einer verdienten Niederlage. Seine Mannschaft sei zunächst gut in der Partie gewesen und habe sogar Chancen auf die Führung gehabt. Nach den beiden Gegentreffern nach Standards sei es bei den sommerlichen Temperaturen jedoch schwer geworden, noch einmal zurückzukommen. Mit dem 3:0 sei die Begegnung schließlich entschieden gewesen.
Suddendorf-Samern punktet bei Bezirksliga-Premiere
Zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison trennten sich der SV Langen und Aufsteiger SV Suddendorf-Samern torlos 0:0. In einer chancenarmen Partie hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt.
Die beste Gelegenheit der Gastgeber vergab Schipmann bereits in der Anfangsphase, auf der Gegenseite musste Langen wenig später eine Großchance der Gäste überstehen. Weitere klare Torchancen blieben anschließend Mangelware.
Am Ende durfte sich Suddendorf-Samern über den ersten Bezirksliga-Punkt der Vereinsgeschichte freuen, während der SV Langen zum Saisonauftakt zumindest einen Punkt im eigenen Stadion behielt.
Der ASV Altenlingen ist mit einem 3:2-Auswärtssieg beim SV Alemannia Salzbergen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Matchwinner war Felix Schmiederer, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (4., 45., 66.).
Zwischenzeitlich hatte Dominik Nitsche den Ausgleich für Salzbergen erzielt (26.), ehe Levin Leifeling in der Schlussphase noch auf 2:3 verkürzte (86.). Am verdienten Auftaktsieg des ASV änderte das jedoch nichts mehr.
Der SV Vorwärts Nordhorn II ist mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SV Concordia Emsbüren in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den Erfolg und stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.
Vorwärts nutzt starke erste Halbzeit
Die Gastgeber gingen bereits in der 11. Minute durch Sehmus Karadas in Führung. Lasse Wolterink bereitete den Treffer vor. Nach 23 Minuten erhöhte Yannik Eggers auf 2:0, erneut kam die Vorlage von Lars Möllers. Emsbüren verkürzte in der 34. Minute durch Nico Seltier nach Zuspiel von Leo Heuermann auf 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Vorwärts den alten Abstand wieder her. Lasse Wolterink traf in der 44. Minute nach Vorlage von Lars Möllers zum 3:1.
Entscheidung in der Schlussphase
Nach dem Seitenwechsel verwaltete Vorwärts die Führung. Beide Mannschaften wechselten mehrfach, zudem sahen Simon Seltier auf Seiten der Gäste sowie Lasse Wolterink für die Gastgeber jeweils die Gelbe Karte.
Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute. Der eingewechselte David Dümmer bereitete den Treffer von Maarten Leferink zum 4:1-Endstand vor. Mit dem Heimsieg sicherte sich der SV Vorwärts Nordhorn II einen gelungenen Auftakt in die neue Bezirksliga-Spielzeit.