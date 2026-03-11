Weiße Elf siegt verdient in Salzbergen

– Foto: VfL Weiße Elf

Der VfL Weiße Elf Nordhorn ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Beim SV Alemannia Salzbergen setzten sich die Gäste am Ahlder Damm mit 2:0 durch. Aufgrund der Spielanteile und der besseren Chancen geht der Auswärtssieg der Grafschafter insgesamt in Ordnung.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 8. Minute nutzte der VfL einen Standard zur frühen Führung: Kapitän Raphael Lammers traf zur 1:0-Führung für die Nordhorner.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam der SV Alemannia etwas besser ins Spiel und hatte längere Ballbesitzphasen. Wirklich gefährlich wurde es für das Tor der Gäste allerdings nicht. So ging Nordhorn mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Auch danach bestimmte die Weiße Elf das Spielgeschehen weitgehend. Salzbergen tat sich schwer, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, während die Gäste besonders über Standardsituationen immer wieder gefährlich wurden. Lammers hätte nach einem weiteren ruhenden Ball sogar beinahe den Doppelpack geschnürt.

Deelen sorgt für die Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel lange zerfahren. Hohe Bälle und schnelle Ballverluste prägten die Partie, klare Torchancen waren auf beiden Seiten zunächst selten.

Die besseren Möglichkeiten gehörten jedoch weiterhin dem VfL. So verpasste Da Cunha nach einem Zuspiel von Jannes ten-Hagen eine gute Gelegenheit auf das zweite Tor.

In der 77. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Hendrik Deelen traf für die Weiße Elf zum 2:0 und machte damit den Auswärtssieg perfekt.

Salzbergen fand über die gesamte Spielzeit offensiv kaum Mittel. Die beste Chance im zweiten Durchgang war ein Freistoß kurz vor Schluss, der jedoch nichts einbrachte.

Unterschiedliche Ausgangslagen nach dem Abpfiff

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Auswärtssieg der Nordhorner. Die Weiße Elf zeigte eine stabile Defensive, ließ nur wenige Chancen zu und startet damit erfolgreich in die Rückrunde.

Für den SV Alemannia Salzbergen bedeutet die Niederlage dagegen einen Rückschlag im Abstiegskampf: Die Emsländer bleiben auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen. Der VfL Weiße Elf Nordhorn behauptet sich durch den Erfolg weiterhin in der oberen Tabellenregion und bleibt unter den ersten fünf Teams der Liga.