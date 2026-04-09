Weiße Elf Nordhorn trotz Verletzungssorgen auf Punktejagd in Werlte

Dritter gegen Vierzehnter – doch einfache Rechnungen greifen in dieser Phase der Saison zu kurz. Die Weiße Elf Nordhorn mischt mit 41 Punkten aus 21 Spielen weiter im Rennen um die Spitzenplätze mit und will den Druck auf das Führungsduo hochhalten oder zumindest Platz drei verteidigen. Gleichzeitig stemmt sich Aufsteiger Sparta Werlte mit 18 Zählern aus 22 Partien gegen die Abstiegszone. Unterschiedliche Zielsetzungen, maximale Bedeutung – genau aus dieser Konstellation bezieht die Partie ihre Dynamik.
Coach Frank Westerink machte bereits vor der Partie die personellen Probleme deutlich:
„Zu allererst muss ich wieder einmal darauf hinweisen, dass unser Lazarett um zwei weitere Spieler vergrößert wurde. Sven Vennegeerts hat sich im Adduktorenbereich mehrere Muskelfaserrisse zugezogen (ohne Vorankündigung durch eine Zerrung oder ähnliches), Linus Zare eine Zerrung, Luca Osseforth ein Ermüdungsbruch im Fuß, Johannes Krieger und Leon Del beide Zerrungen.“
Trotz dieser Hiobsbotschaften will die Weiße Elf ihre Ambitionen nicht zurückschrauben. Westerink betont die Zielsetzung:
„Dennoch fahren wir nach Werlte, um was Zählbares mitzunehmen, was sie uns im Hinspiel geklaut haben. Da haben wir nach schlechter Leistung 0-1 verloren.“
Das Hinspiel ist noch präsent – und gleichzeitig eine Mahnung: Werlte wird sich bis zum Ende der Saison in jeden Zweikampf werfen, um den Klassenerhalt zu sichern. Westerink erwartet einen engagierten Gegner:
„Wir erwarten einen kampf- und laufstarken Gegner, der sich in jedem Spiel bis zum Ende der Saison reinschmeissen wird, um den Klassenerhalt für ihren scheidenden Trainer zu sichern.“
Dennoch richtet sich der Blick der Gäste klar auf die eigenen Ziele. Mit 41 Punkten aus 21 Partien (13-2-6, 55:29 Tore) belegt die Weiße Elf den dritten Rang der Tabelle und will diesen Erfolg verteidigen. Westerink bringt es auf den Punkt:
„Wir wollen aber mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unseren gerade erkämpften Platz 3 verteidigen.“
Das Duell in Werlte verspricht somit eine Partie voller Intensität und Kampfgeist. Aufsteiger gegen Spitzenteam, motivierter Abschiedstrainer gegen einen Tabellenplatz, der verteidigt werden will – die Weiße Elf muss trotz personeller Engpässe alles abrufen, um die Punkte mitzunehmen.