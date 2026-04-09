Weiße Elf Nordhorn trotz Verletzungssorgen auf Punktejagd in Werlte

Coach Frank Westerink machte bereits vor der Partie die personellen Probleme deutlich: „Zu allererst muss ich wieder einmal darauf hinweisen, dass unser Lazarett um zwei weitere Spieler vergrößert wurde. Sven Vennegeerts hat sich im Adduktorenbereich mehrere Muskelfaserrisse zugezogen (ohne Vorankündigung durch eine Zerrung oder ähnliches), Linus Zare eine Zerrung, Luca Osseforth ein Ermüdungsbruch im Fuß, Johannes Krieger und Leon Del beide Zerrungen.“

Trotz dieser Hiobsbotschaften will die Weiße Elf ihre Ambitionen nicht zurückschrauben. Westerink betont die Zielsetzung:

„Dennoch fahren wir nach Werlte, um was Zählbares mitzunehmen, was sie uns im Hinspiel geklaut haben. Da haben wir nach schlechter Leistung 0-1 verloren.“

Das Hinspiel ist noch präsent – und gleichzeitig eine Mahnung: Werlte wird sich bis zum Ende der Saison in jeden Zweikampf werfen, um den Klassenerhalt zu sichern. Westerink erwartet einen engagierten Gegner:

„Wir erwarten einen kampf- und laufstarken Gegner, der sich in jedem Spiel bis zum Ende der Saison reinschmeissen wird, um den Klassenerhalt für ihren scheidenden Trainer zu sichern.“