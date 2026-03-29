Weiße Elf Nordhorn schlägt Union Lohne deutlich mit 4:0

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine intensive Partie, in der Lohne jedoch nie richtig ins Spiel fand. Trotz guter Möglichkeiten durch Phil Stricker (20.) und Strohecker (40.), der frei vor Torwart Steinbach scheiterte, blieb es zur Pause beim 0:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Wendepunkt: Nach einem Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Joshua da Cunha in der 47. Minute sicher verwandelte. Lohne fand auch danach keine Lösungen. Nur wenig später erhöhte da Cunha nach einem Ballverlust in der Defensive auf 2:0 (60.). Der zur Halbzeit eingewechselte Angreifer entwickelte sich damit zum entscheidenden Mann auf dem Platz.

Lohne blieb offensiv weitgehend harmlos. Ein Distanzschuss von Speer (73.) stellte eine der wenigen Gelegenheiten dar, doch erneut war Torwart Steinbach zur Stelle. Auf der anderen Seite nutzte Nordhorn die sich bietenden Räume konsequent: Da Cunha schnürte mit seinem Treffer zum 3:0 (78.) den Dreierpack.

Den Schlusspunkt setzte Hendrik Deelen in der 88. Minute zum 4:0-Endstand, erneut begünstigt durch individuelle Fehler auf Lohner Seite.

„SAGENHAFT! Unsere Erste schlägt an der Grenzlandkampfbahn den Spitzenreiter hochverdient mit 4:0! Eine richtig seriöse und konzentrierte Leistung von der ersten bis zur letzten Minute genau so wollen wir euch sehen!“ So steht es auf der Instagram-Seite vom VfL Weiße Elf Nordhorn.

Unter dem Strich stand für Lohne ein verdienter und deutlicher Rückschlag. Die Mannschaft war zu keinem Zeitpunkt in Reichweite eines Punktgewinns.