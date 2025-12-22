Weiße Elf Nordhorn im FuPa-Wintercheck

– Foto: Michael Rüther

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch die Weiße Elf Nordhorn. Trainer Frank Westerink gibt es uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir machen bis zum 26.01. draußen kein Training, sind aber bis auf die letzte Woche vor dem Start durchgehend in der Halle tätig. Highlights gibt es bei uns nicht, da jedes zusammenkommen unseres Teams ein Highlight ist.

Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?

Uns fehlen unter dem Strich sechs Punkte, die wir haben liegen lassen. Ansonsten ist alles im grünen Bereich und wir sind auf Schlagdistanz um den 3. Platz, der unser Saisonziel war.