Weiße Elf Nordhorn besteht – „Das macht unsere Mannschaft aktuell aus"

Auch wenn das Endergebnis deutlich ausfiel, ordnete der Nordhorner Coach die Partie realistisch ein. „In der Höhe etwas zu hoch, aber über die gesamte Strecke ein verdienter Sieg“, sagte Westerink nach dem Abpfiff.

Trotz der zahlreichen Ausfälle zeigte sich die Mannschaft stabil und hielt dem Druck der Gäste stand. Für Westerink ist genau diese Widerstandsfähigkeit derzeit ein entscheidender Faktor: „Das macht unsere Mannschaft aktuell aus. Wir sind in der Breite relativ gut besetzt.“

Besonders bemerkenswert war der Erfolg angesichts der personellen Situation in der Defensive. „Meiner Mannschaft muss ich ein Riesen Kompliment machen“, betonte der Trainer. „Die komplette Innenverteidigung plus beide Stammtorhüter sind ausgefallen und dennoch haben wir gegen eine starke Offensive aus Veldhausen standgehalten.“

Eine Schlüsselrolle spielte dabei ein Spieler, der kurzfristig einsprang. Florian Bloemen hütete das Tor der Weißen Elf – eine Entscheidung, die erst kurz vor dem Spiel fiel. „Danke an Florian Bloemen, der mit seinen Reflexen auf der Linie uns im Spiel gehalten hat. Den habe ich erst am Samstagabend um 23 Uhr auf der Couch gefragt.“

Mit starken Paraden sorgte Bloemen dafür, dass die Defensive trotz der ungewohnten Besetzung stabil blieb und die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel behalten konnten.

Der Blick des Trainers richtet sich jedoch bereits auf die kommenden Aufgaben. Die personelle Situation bleibt angespannt: „Jetzt müssen wir schauen, wie wir auch den dritten Innenverteidiger am nächsten Freitag ersetzen“, erklärte Westerink. Hintergrund ist ein weiterer Ausfall in der Defensive, denn Justin Löffler wird urlaubsbedingt fehlen.

In der Tabelle bleibt der VfL Weiße Elf Nordhorn damit weiter in der Spitzengruppe. Nach 18 Spielen stehen elf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche, was 35 Punkte und aktuell Platz fünf bedeutet. Punktgleich liegt die Mannschaft hinter der SG Freren auf Rang fünf.

Angeführt wird das Klassement weitern vom SV Union Lohne mit 42 Punkten, gefolgt vom ASV Altenlingen 1965 mit 38 Zählern. Dahinter rangieren die SF Schwefingen 1949 mit 36 Punkten.

Für den SV Veldhausen 07 bleibt die Situation im Tabellenmittelfeld. Mit 23 Punkten aus 19 Spielen belegt der Aufsteiger derzeit Rang elf.

Für die Weiße Elf hingegen war der Sieg ein weiteres Zeichen dafür, dass die Mannschaft auch unter schwierigen Voraussetzungen bestehen kann – selbst dann, wenn kurzfristig improvisiert werden muss.