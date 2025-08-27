Weiße Elf gegen Salzbergen mit erneuter Chance auf den ersten Sieg

Für den VfL Weiße Elf Nordhorn läuft es in dieser Spielzeit noch nicht – gerade einmal einen Punkt hat der fünftplatzierte der Vorsaison nach drei Spielen auf dem Konto. Am heutigen Mittwochabend hat die Mannschaft von Trainer Frank Westerink im Heimspiel gegen Alemannia Salzbergen erneut die Chance auf den ersten Dreier der Saison.

Im letzten Ligaspiel gegen Altenlingen sah es bereits nach dem ersten Sieg der Saison aus – bis zur 84. Minute führte der VfL mit 3:1, ehe die Gäste dann auf 2:3 verkürzten und in der allerletzten Sekunde tatsächlich noch auf 3:3 stellten. Darauf folgte ein spielfreies Wochenende, womit genug Zeit bestand, um sich auf das heutige Spiel gegen Salzbergen vorzubereiten. Für die Alemannia läuft es ebenfalls noch nicht so wirklich rund. In der Liga wurden erst zwei Spiele bestritten – zum Auftakt gewann man sogar mit 2:0 gegen Laxten, darauf folgte allerdings eine herbe 0:6-Klatsche gegen die SG Freren und vergangene Woche dann die noch üblere 0:9-Packung im Pokal gegen Eintracht Nordhorn. Nun wird es spannend zu sehen sein, wie die beiden Teams sich auf das wegweisende Aufeinandertreffen vorbereitet haben.