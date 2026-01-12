Weiße Elf befördert zwei Eigengewächse in die Erste

Ja, so wie es ausschaut, ist FuPa momentan etwas VfL Weiße Elf infiziert: Erst der Bericht über das vereinsinterne Turnier mit dem Sieger der ersten Mannschaft , dann das Interview mit Simon Többen und nun schon wieder Kader-News aus Nordhorn.

Der VfL Weiße Elf Nordhorn setzt weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Zur kommenden Saison werden mit Louis Schröder und Mourice Peters zwei Talente aus den eigenen Reihen fest in den Kader der 1. Mannschaft aufgenommen.

Zwei Talente rücken in die Erste auf

Mourice Peters ist in der Offensive beheimatet, insbesondere im Sturm. Mit Tempo, Dynamik und ausgeprägtem Torinstinkt soll er künftig für frischen Wind im Angriffsspiel sorgen.

Louis Schröder fühlt sich hingegen im zentralen Mittelfeld zu Hause. Er überzeugt durch Übersicht, Zweikampfstärke und die Fähigkeit, auf mehreren Positionen eingesetzt zu werden.

Beide Spieler trainieren bereits ab der Rückrunde regelmäßig mit der ersten Mannschaft, um sich frühzeitig an das Tempo und das Niveau im Herrenbereich zu gewöhnen. Ab der kommenden Saison sollen sie dann fester Bestandteil des Kaders sein, mit einer klaren Entwicklungsperspektive.

Vertrauen in den eigenen Weg

Der zukünftige Trainer der Ersten, Karsten Ennen, blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: Beide Spieler brächten viel Qualität und eine hohe Lernbereitschaft mit.

Auch Teammanager Julian Stein unterstreicht den eingeschlagenen Kurs des Vereins. Man freue sich, weiterhin konsequent eigene Talente in die erste Mannschaft einzubauen. Zudem konnte der VfL alle Leistungsträger des aktuellen Kaders halten.

Für Louis Schröder und Mourice Peters beginnt damit ein neues Kapitel, willkommen in der Ersten Mannschaft des VfL Weiße Elf Nordhorn.