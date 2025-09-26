Weiß: "Wichtiges Spiel – wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben

Nach der klaren 1:4-Niederlage in Wipshausen steht der TSV Schwicheldt am Sonntag vor einem richtungsweisenden Spiel. Um 16 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß den FC Sportfreunde Rautheim – ein Team, das zuletzt ebenfalls unter die Räder kam. Beide Klubs wollen Wiedergutmachung betreiben.

Für Schwicheldt ist die Marschroute klar: „Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben – und wir haben alle Mann an Bord“, betont Weiß vor dem Anpfiff. Tatsächlich zeigt der bisherige Saisonverlauf, dass der TSV in Heimspielen bislang überzeugte, während es auswärts – wie zuletzt in Wipshausen – an Konstanz und Durchschlagskraft fehlte.

Der Gegner reist mit einem deutlichen Dämpfer im Gepäck an: Gegen den FC Wenden unterlag Rautheim vor Wochenfrist mit 3:7. Die Abwehr offenbarte dabei große Lücken, kassierte allein in der ersten halben Stunde drei Gegentore. Zwar zeigte die Mannschaft zwischenzeitlich Moral, war dem Wenden-Sturmduo aber letztlich nicht gewachsen.

Auch in der Tabelle spricht derzeit mehr für Schwicheldt: Zehn Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis bedeuten Platz acht, während Rautheim mit sieben Zählern auf Rang dreizehn rangiert. Die Gäste sind mit bereits 20 Gegentreffern die bislang zweitschwächste Defensive der Liga.

Nach dem Auftritt in Wipshausen fordert Benjamin Weiß eine klare Reaktion seiner Mannschaft. „Mentalität“ und „Wille“ hatten zuletzt gefehlt – Tugenden, die am Sonntag über Wohl und Wehe entscheiden könnten. Mit einem Sieg könnte Schwicheldt den Anschluss ans obere Mittelfeld halten und sich vorerst von der unruhigen Tabellenregion distanzieren.

Auch wenn auf dem Papier die Rollen klar verteilt sind: Die Liga hat gezeigt, dass jedes Spiel seine eigene Dynamik entwickelt. Schwicheldt ist gewarnt – und will auf dem eigenen Platz wieder das zeigen, was den TSV bislang ausgezeichnet hat.