Weiß Tom führt Erzhäuser in Kreisliga

Erzhäuser gewinnt vor ca. 650 zahlenden Zuschauern auch das zweite Relegationsspiel in Teunz gegen den SV Diendorf mit 2 : 1 und steigt damit erstmals in die Kreisliga auf.

In der 33. Minute, nach einer einstudierten Ecke, lang auf Wild, legte dieser mit dem Kopf quer in die Mitte und Schieder konnte zur Führung des SVE verwandeln. Mit dem Tor im Rücken wurde Erzhäuser stärker und hatte eine Großchance durch Rötzer, zudem hätte dem SVE auch ein Elfmeter zugesprochen werden können, wenn man den Maßstab vom 1. Elfmeter zu Grunde legt.

Die erste Hälfte der ersten Halbzeit gehörte mehr Diendorf, Erzhäuser agierte zunächst defensiv bzw. abwartend. In der 16. Minute gab Schiri Schulze Bertelsbeck einen zumindest fragwürdigen Elfmeter für Diendorf. Torwart Sepp Böhm, der den Strafstoß verursacht hatte, hielt jedoch bravourös den Strafstoß von Youngster Zbrzezny.

Direkt vor der Pause konterte Diendorf und Erzhäuser brachte den Ball nicht weg bzw. klärte zu kurz und Ring traf mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze aus in den linken Winkel ins Tor. Alles in allem ein gerechtes Ergebnis zur Halbzeit.

Nach der Pause wurde Erzhäuser insgesamt etwas bestimmender und hatte nach ca. 10 Minuten 2 Großchancen hintereinander durch den eingewechselten Bartucz und Hauser. Das Spiel wurde immer mehr ein Kampfspiel im Mittelfeld mit leichten Vorteilen für Erzhäuser, die auch ein Chancen-Plus vermerkten. In der 70. Minute brachte Trainer Weiß mit Ehebauer die letzte Offensiv-Patrone des SVE. Gleich hatte Erzhäuser eine Großchance durch Hauser, der jedoch 5 Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig traf. Diendorf kam punktuell auch zu Chancen, wobei TW Böhm einen Ball an den Pfosten lenken musste.

Torwart Böhm avancierte dann in der 90. Minute völlig zum Matchwinner, als er mit einem weitem Abschlag den Siegtreffer zum 2 : 1 durch Ehebauer vorbereitete, der den weiten Ball mit dem rechten Fuß vorbei an den herauslaufenden Torwart Höpfl an den rechten Innenpfosten zirkelte, wovon der Ball dann zum vielumjubelten 2 : 1 Führungs- und letztlich dann Siegtreffer ins Tor ging.

Aufgrund aller Unterbrechungen waren zwar noch berechtigt 5 -6 Minuten zu spielen, aber Diendorf konnte nicht mehr entscheidend zurückschlagen bei den schwülwarmen Bedingungen.

In der Summe ist der Sieg von Erzhäuser auf keinen Fall unverdient, weil man in der 2. Halbzeit stärker wurde und den kleinen Tick in der Offensive stärker war.

Der SVE wünscht dem SV Diendorf noch viel Erfolg in einem weiteren möglichen Relegationsspiel.

Nach Abpfiff brachen die Dämme in Teunz, denn Erzhäuser hat sich einen nicht für möglich geglaubten Traum vom Aufstieg in die Kreisliga verwirklicht. Die Mannschaft feierte mit allen Helfern und Fans zunächst in Teunz und dann noch im Sportheim Erzhäuser bis in den Morgenstunden.

In der Saison verlor man zunächst bis zur Winterpause kein Spiel und konnte noch um die Meisterschaft mitspielen. Dann nach dem Winter ein Einbruch mit nur 5 Punkten in 5 Spielen. Trainerfuchs Weiß konnte das Ruder nochmal rumreißen und man gewann die letzten 3 Spiele mit 12 : 0 Toren und war dann Tabellenzweiter vor dem Lokalrivalen TV Bodenwöhr.

Beim Relegationsspiel gegen die favorisierte SG Grafenwiesen/Kötzting 2 legte Erzhäuser seine Reifeprüfung ab und gewann letztlich auch etwas glücklich das Elfmeterschießen und nun der Aufstieg in die Kreisliga, nachdem man vor 2 Jahren beinahe in die A-Klasse abgestiegen wäre. Geiler gehts nicht, nachdem die Mannschaft überhaupt nicht unter Druck des Aufsteigen-Müssens gestanden war.

Erzhäuser nimmt natürlich gerne das Abenteuer Kreisliga an und gibt als Ziel den Nicht-Abstieg aus.