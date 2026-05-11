„Weiß nicht, wie der richtige Weg ist“: SV Polling kassiert Klatsche gegen Waldeck Obermenzing

Der SV Polling ging unter. – Foto: FuPa Oberbayern/Oliver Rabuser

Andererseits merkt der Coach auch, wie die vielen und hohen Niederlagen auf die Laune abfärben. „Das Frustlevel ist derzeit relativ hoch“, hielt Jochner nach der 1:6 (1:4)-Niederlage beim SV Waldeck-Obermenzing fest. Womöglich hätte man die vergangenen Wochen doch mit dem Gaspedal am Anschlag fahren müssen, meint er. Aber wer konnte das schon wissen?

Ein Trainer auf der Suche nach der Erkenntnis. „Ich weiß auch nicht, wie der richtige Weg ist“, sagt Maximilian Jochner. Die Relegation hat ihn und seine Pollinger Fußballer bereits fest im Griff, auch wenn es noch zehn Tage hin sind. Im Klosterdorf haben sie Schwierigkeiten, die Spiele bis dahin richtig auszutarieren. Einerseits sind sie mehr oder weniger gezwungen, ihre angeschlagenen Stammkräfte ausheilen zu lassen.

Für SV Raisting geht es noch um was

Gewissheit gibt es zumindest beim Modus. In dieser Woche erreichte den SVP das Regelwerk der Relegation. Als 15. der Süd-Gruppe – das ist Pollings aktuelle Platzierung – trifft man zunächst auf den Zwölften der Ost-Staffel, auch wenn sich noch nicht verlässlich abschätzen lässt, wer das wird.

In dieser Woche ist eine erste Veranstaltung weg vom Fußball geplant, die den Zusammenhalt stärken soll. Danach folgt das letzte Saisonspiel gegen Raisting, das ja noch von hoher Relevanz ist – wenn auch nur für den Gegner. Allerdings hält Jochner nichts von Geschenken für die Landkreis-Kollegen. „Wir können nicht sagen, wir hören auf. Wir wollen alles reinhauen“, betont der Trainer.

Kurioser Platzverweis nach Einwurf

Die Voraussetzungen in München waren mal wieder denkbar kompliziert. Drei Angreifer liefen in der Verteidigung auf. Permanent mit einer anderen Aufstellung zu agieren, „das macht was mit dir“, weiß Jochner. Obendrein kamen mal wieder allerlei Experimente. Die Spieler aus der zweiten Reihe „haben es vernünftig gemacht“, hält der Coach fest. Wie schon vor zwei Wochen in Untermenzing war die Pollinger Sollbruchstelle sehr schmal. Schon in der Anfangsphase ging die Partie verloren. Nicht das frühe Gegentor (6.), sondern die Großchance im Anschluss deuteten auf den Ausgang hin. „Alles Nackenschläge, die du kriegst.“

Wenigstens der zentrale Spieler präsentierte sich längst in Relegations-Form. Torwart Mathias Schuster machte wieder vier, fünf Großchancen des Gegners zunichte. „Unser Fels in der Brandung. Ich bin froh, dass wir ihn haben“, schwärmt Jochner. Eine kuriose Szene erlebten die Pollinger zudem fünf Minuten vor Ende. Kapitän Sebastian Gößl flog vom Platz, als er beim Einwurf einen Gegner am Rücken abwarf. Eigentlich eine Lappalie, nur saß blöderweise der Schiedsrichter-Beobachter draußen und da wollten es die drei Referees besonders genau nehmen. „Dann ist es halt so“, notierte Jochner lakonisch.