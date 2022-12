„Weiß gar nicht, ob dies dem MTV schon mal gelungen ist“ – Dießen schafft Sprung ins Kreisfinale MTV wird Zweiter beim Qualifikationsturnier der BFV-Hallenmeisterschaft

Der MTV Dießen hat sich als Zweiter des Qualifikationsturniers überraschend für das Zugspitz-Finale der BFV-Hallenmeisterschaft in Penzberg qualifiziert.

Landkreis – Dem TSV Hechendorf gelang das Weiterkommen nicht, und die Sportfreunde Breitbrunn hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Dießens Trainer Philipp Ropers war optimistisch zum Vorrundenturnier der Zugspitz-Gruppe Mitte am Samstag in Penzberg gefahren. Und seine Mannschaft sollte ihn nicht enttäuschen. „Wir haben ein gutes Futsal-Hallenturnier gespielt“, resümierte er. Mit Luis Vetter, Vincent Vetter und Stefan Rid boten die Dießener drei ehemalige Spieler auf. „Vielen Dank an ihre neuen Vereine, dass sie dem Hallenspielrecht für uns zugestimmt haben“, sagte Ropers. Im ersten Spiel des Tages zahlte sich dies noch nicht aus. Mit 0:4 verlor der Kreisklassist gegen den Gastgeber 1. FC Penzberg.

Der Druck war damit groß vor dem Duell mit dem TSV Hechendorf, der dank eines Doppelpacks von Dominik Stützer sein erstes Match gegen Ohlstadt überraschend 2:0 gewonnen hatte. Gegen den MTV war der A-Klassist aber mit 0:3 unterlegen. Benjamin Steffes, Luis Vetter und ein Eigentor von Michael Fechter brachten den Dießenern den Sieg. „Wir hatten leider einige krankheitsbedingte Ausfälle. Es war dennoch ein guter Auftritt von uns“, lobte TSV-Trainer Tom Ruhdorfer. Im letzten Gruppenspiel bot sein Team dem Favoriten Penzberg einen heißen Kampf, verlor aber knapp mit 0:1. Dießen setzte sich dagegen mit 3:1 gegen Ohlstadt durch, wobei es lange einem Rückstand hinterherlaufen musste. Erst in der Schlussphase drehten Luis Vetter und Doppeltorschütze Marcel Pachebat die Partie.