Weisen gewinnt Wahnsinnsspiel, Vierraden/Gartz dreht nach 0:2 auf

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Zernitzer SV 1951 – MSV 1919 Neuruppin II 1:5 Die Gäste aus Neuruppin ließen dem Zernitzer SV keine Chance und siegten deutlich. Erik Prüfer eröffnete in der 23. Minute den Torreigen, Alec Kögler legte noch vor der Pause (41.) nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Christof Bernier in der 52. Minute nahm Neuruppin wieder das Zepter in die Hand: Khaled Abo Samak (59.), Jose Hornemann (68.) und Jannis Neumann (81.) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Ein klarer Auswärtserfolg, der keine Fragen offenließ.

TSV Wustrau – SV Blumenthal-Grabow 8:0 Vor 130 Zuschauern zeigte der TSV Wustrau eine Machtdemonstration. Bereits nach drei Minuten ging der Gastgeber durch ein Eigentor von Marcus Janott in Führung. Danach trafen Erik Gürtel (15., 67.), Domenic Dean Biemann (33., 41.), Jannis Rehfeld (38., 87.) sowie Leroy Scheffler (75.). Der SV Blumenthal-Grabow fand nie ins Spiel – Wustrau war in allen Belangen überlegen und gewann deutlich.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SV Union Neuruppin 1990 2:1 In einer spannenden Partie behielt Wusterhausen in letzter Minute die Oberhand. Christian Müller brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung, doch Peter Schaden glich per Foulelfmeter in der 31. Minute aus. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Müller in der Nachspielzeit (90.+2) erneut zu und bescherte Wusterhausen den umjubelten 2:1-Heimsieg.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – Meyenburger SV Wacker 1922 1:1

In einer umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams am Ende 1:1. Phillip Rebinger brachte Zaatzke kurz vor der Pause (40.) in Führung, doch Jarno Markes Grothe sicherte den Gästen in der 83. Minute mit seinem Treffer den Ausgleich.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV 90 Fehrbellin 2:1

Ein spannendes Spiel mit glücklichem Ausgang für die Gastgeber. Hannes Katzenski brachte Fehrbellin in der 23. Minute in Führung, doch Johannes Link drehte mit einem Doppelpack (28., 60.) die Partie zugunsten des SV Prignitz-Maulbeerwalde. Die Gastgeber verteidigten die knappe Führung anschließend mit großem Einsatz.

SV Eintracht Alt Ruppin II – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 1:5

Alt Ruppin hielt lange gut mit, doch kurz vor der Pause brach der Bann: Philip Awe traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1). Nach der Pause legte Veritas los – Gordon Lahno verwandelte zwei Foulelfmeter (50., 58.), Hannes Zemelka (70.) und erneut Awe (76.) erhöhten. Thomas Nowitzki erzielte in der 86. Minute per Foulelfmeter den Ehrentreffer zum 1:5-Endstand.

SG Stahl Wittstock – SV Eiche 05 Weisen 3:8

Ein wahres Torfestival in Wittstock! Die Gäste legten furios los: Kevin Johns (7., 28.), Thorben Dierks (12.), Hugo Erdmann (22.) und Tom Stolz (35., 39.) sorgten schon zur Pause für ein 6:1, nachdem Jano Karsten in der 17. Minute für Wittstock verkürzt hatte. Nach dem Seitenwechsel trafen Tom Weber (54., Foulelfmeter) und Patrick Schönfeldt (72.) für die Gastgeber, doch erneut Stolz (77.) und Levin Lars Michael (82., Foulelfmeter) machten den 8:3-Auswärtssieg perfekt. Weisen zeigte sich gnadenlos effektiv vor dem Tor.

Uckermarkliga

SpG Vierraden/Gartz – Heinersdorfer SV 1973 6:2

Trotz einer frühen Roten Karte zeigte die SpG Vierraden/Gartz eine beeindruckende Moral. Nach nur zwei Minuten brachte Nico Lootze die Gäste in Führung, und Niels-Martin Leonhardt erhöhte per Foulelfmeter in der 17. Minute auf 0:2. Als Ferry Manteufel bereits in der 10. Minute Rot sah, schien die Partie gelaufen – doch das Gegenteil war der Fall. Maciej Piotr Czyzewski (35.) und Alex Lis (38.) glichen noch vor der Pause aus, ehe Tomasz Adam Miksa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die Partie drehte. In der zweiten Halbzeit drehte dann Davin Joel Kristahn richtig auf und traf dreimal (49., 80., 86.) zum deutlichen 6:2-Erfolg. Eine beeindruckende Aufholjagd der Gastgeber trotz Unterzahl.

SpG Schwedt/Criewen II – SpG Storkow/Vietmannsdorf 0:0

In einer intensiven Partie mit viel Kampf und Leidenschaft fehlte beiden Teams das Quäntchen Glück im Abschluss. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim torlosen Unentschieden.

LSV Zichow – SC Victoria 1914 Templin II 3:2

Der LSV Zichow drehte das Spiel nach Rückstand und feierte einen wichtigen Heimsieg. Kai Walter brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, doch Alex Lapot glich in der 63. Minute per Foulelfmeter aus. Danach übernahm Zichow die Kontrolle: Moritz Muchow (72.) und Iwan Teterjatnik (77.) trafen zum 3:1. Der schnelle Anschlusstreffer von David Till (79.) machte die Schlussphase noch einmal spannend, doch Zichow brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

FC Husaria Schwedt – SV 90 Pinnow 4:2

Vor 85 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel, in dem Dawid Sac zum Matchwinner wurde. Rick Neszler brachte Pinnow in der 26. Minute in Führung, doch Sac glich nur zwei Minuten später aus. Lars Klocke traf kurz vor der Pause (44.) zum 1:2, aber Schwedt kam stark zurück: Sac glich erneut aus (48.), verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2 und legte damit den Grundstein für den Sieg. Jakub Bronis machte in der 87. Minute den Deckel drauf. In der Nachspielzeit sah Pawel Karczewski (91.) noch Gelb-Rot, was den Erfolg der Gastgeber aber nicht schmälerte.

