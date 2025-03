Weinzierl krempelt FCB-Campus um: Schwager Eibl soll Trainer werden

Seit September 2024 ist Markus Weinzierl Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern. Ab kommender Saison könnte sein Schwager bei der U 23 der Münchner beginnen.

München – Es läuft offenbar nicht alles rund am Campus des FC Bayern . Schon vor dem Achtelfinale der Youth League, eine Runde vor dem Elfmeter-Aus zuletzt gegen Inter Mailand, herrschte bei der U 19 des deutschen Rekordmeisters Aufregung. Wie die tz erfuhr, reiste Abwehr-Talent Paul Scholl mit nach Sevilla und sollte auch in der Startelf stehen, wie eine Aufstellungsgrafik des FCB auf der Social-Media-Plattform X bestätigte.

Doch kurz vor dem Anpfiff fiel den Münchnern auf, dass der 18-Jährige wegen einer Roten Karte aus dem Spiel gegen Paris noch gesperrt ist – und so wurde Scholl glücklicherweise noch rechtzeitig aus dem Match-Kader genommen…



Nun sorgt ein Vorgang am Bayern Campus erneut für Verwunderung. Nach tz-Informationen möchte Markus Weinzierl, der im vergangenen September überraschend als Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung installiert wurde, den Mann seiner Schwester an die Ingolstädter Straße holen. Weinzierl-Schwager Josef Eibl hört im Sommer als Trainer der DJK Vilzing, aktuell Vorletzter der Regionalliga Bayern, auf. Dann winkt ihm dem Vernehmen nach ein Job als Assistenz-Coach bei der U 23 des FCB. Dort ist Weinzierl-Intimus Holger Seitz Trainer.

Eibl braucht keine Trainer-Tipps von Weinzierl