Weinstadt im Offensivrausch, Absteiger Krumme Ebene verliert klar

– Foto: Jacqueline Maier

Am 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat sich das Bild hinter dem Spitzenduo weiter geschärft. SG Schorndorf nutzte den Heimsieg gegen GSV Pleidelsheim, um Rang drei zu festigen und den Druck auf die Teams davor hochzuhalten. SG Weinstadt landete gegen SSV Schwäbisch Hall einen wuchtigen Befreiungsschlag, während TV Oeffingen gegen die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Für Krumme Ebene und SV Kaisersbach ist der Abstieg besiegelt, für alle anderen bleibt der Kampf um den Klassenverbleib offen und unerquicklich.

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Das Spitzenspiel hielt, was die Tabelle versprach. SKV Rutesheim setzte in Löchgau zunächst die klareren Akzente und belohnte sich durch Laurin Stütz, der in der 22. Minute das 0:1 erzielte. Kurz vor der Pause folgte der nächste Stich: Wieder Laurin Stütz traf in der 44. Minute zum 0:2. Der Tabellenführer schien damit auf dem Weg zu einem womöglich vorentscheidenden Auswärtssieg. Doch FV Löchgau schlug direkt nach der Pause mit großer Wucht zurück. Furkan Yumurtaoglu verkürzte in der 55. Minute auf 1:2, nur eine Minute später fiel bereits das 2:2. Für Rutesheim reichte der Punkt, um mit nun 63 Zählern weiter vor Löchgau zu bleiben. Für die Gastgeber blieb die Gewissheit, im Titelrennen weiter mit aller Kraft dabei zu sein.

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Für Sport-Union Neckarsulm wurde es ein Abend zum Vergessen. Gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Satteldorf kam die Heimelf nie in den Fluss und geriet noch vor der Pause entscheidend ins Hintertreffen. In der 39. Minute brachte David Paulo die Gäste mit 0:1 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Lenni Ebert in der 43. Minute auf 0:2 – ein Doppelschlag, der Neckarsulm schwer traf. Nach der Pause fand Satteldorf die passende Mischung aus Disziplin und Widerstand. Neckarsulm blieb ohne Tor, stattdessen sah Darius-Constantin Tieranu in der 78. Minute Gelb-Rot. Für Satteldorf ist dieser Auswärtssieg enorm wertvoll: Die Mannschaft steht nun bei 31 Punkten und verschafft sich neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib. Neckarsulm bleibt bei 38 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben abzusetzen.

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Was als wichtiges Heimspiel für TSV Heimerdingen 1910 begann, endete in einem völligen Zusammenbruch. SV Leonberg/Eltingen schlug kurz vor der Pause eiskalt zu: Axel Weeber traf in der 35. Minute zum 0:1, nur zwei Minuten später erhöhte Marco Seufert in der 37. Minute auf 0:2. Damit war die Richtung des Abends klar vorgegeben. Nach dem Seitenwechsel zerfiel Heimerdingen endgültig. Ennio Ohmes traf in der 55. Minute zum 0:3, Patrik Hofmann legte in der 59. Minute das 0:4 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Ennio Ohmes mit dem 0:5 in der 87. Minute. Für Leonberg/Eltingen ist dieser Kantersieg ein starkes Signal, weil die Mannschaft auf 41 Punkte springt. Heimerdingen bleibt bei 35 Zählern und musste einen Abend erleben, der in seiner Härte nachwirkt.

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Eine einseitige Demonstration der Stärke erlebten die Zuschauer an diesem Nachmittag. Die Hausherren ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und spielten sich in einen regelrechten Rausch, während die Gäste einen bitteren Nachmittag verkraften mussten. Die Torfolge spiegelte die drückende Überlegenheit wider. Den Anfang machte Lukas Lindner, der in der 35. Minute das 1:0 erzielte. Noch vor dem Pausenpfiff legte Nevio Luis Bareiß Teixeira in der 45. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Maximilian Krieger schraubte das Ergebnis in der 75. Minute auf 3:0 hoch. Nur wenige Minuten später war es erneut Lukas Lindner, der in der 82. Minute mit dem 4:0 seinen zweiten Treffer des Tages markierte. In der Schlussphase brach die Gegenwehr endgültig zusammen: Jonas Lausenmeyer traf in der 89. Minute zum 5:0, ehe Salomon Goes in der Nachspielzeit (90.+1) den 6:0-Endstand herbeiführte. ---

Eine Heimniederlage musste die TSG Öhringen hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Tim Messner die mitgereisten Anhänger, als er in der 70. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Erneut war es Tim Messner, der in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 0:2 den Deckel auf die Partie machte. Crailsheim sammelt mit diesem Auswärtserfolg drei wichtige Punkte. ---

TV Oeffingen hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar mit 4:0 besiegt. Vor 50 Zuschauern brachte Kevin Kloos die Gastgeber in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz darauf bot sich den Gästen die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch Tufan Yilmaz scheiterte in der 37. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Manuel Haug. Dieser Moment war der Wendepunkt eines Spiels, das danach endgültig auf die Seite von Oeffingen kippte. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Kevin Kloos in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte. In der Schlussphase wurde der Sieg deutlich: Kevin Ljan traf in der 81. Minute zum 3:0, Leonce Eklou setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Oeffingen zieht damit auf 38 Punkte gleich und bleibt im engen Mittelfeld stabil. Für Krumme Ebene war es ein weiterer Abend, an dem die Grenzen dieser Saison brutal sichtbar wurden.

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SG Weinstadt hat in einem wilden, offensiv geprägten Spiel ein kraftvolles Lebenszeichen gesendet und SSV Schwäbisch Hall mit 6:2 bezwungen. Früh brachte Kujtim Sylaj die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Firat Doganay in der 25. Minute zum 1:1 ausglich. Doch Weinstadt antwortete sofort: Faton Sylaj traf in der 28. Minute zum 2:1. Damit war die Richtung eines Abends vorgegeben, an dem die Heimelf immer wieder die besseren Nadelstiche setzte. Nach der Pause zog Weinstadt davon. Oliver Ehni erhöhte in der 54. Minute auf 3:1, Faton Sylaj legte in der 63. Minute das 4:1 nach. Jonas Weinle traf in der 78. Minute zum 5:1, ehe Florent Kodrolli nur eine Minute später auf 5:2 verkürzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Oliver Ehni in der 89. Minute mit dem 6:2. Für Weinstadt ist dieser Sieg enorm wertvoll, weil die Mannschaft auf 37 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft. Schwäbisch Hall bleibt bei 38 Punkten und musste einen bitteren Dämpfer hinnehmen.

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SG Schorndorf hat sich in einem zunächst kontrollierten, dann plötzlich zitternden Heimspiel mit 3:2 gegen GSV Pleidelsheim durchgesetzt und Rang drei gefestigt. Lange mussten die Gastgeber geduldig bleiben, ehe Matthias Morys in der 54. Minute das 1:0 erzielte. Danach wirkte Schorndorf entschlossen und zielstrebig. Maximilian Schulz erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, Moritz Zutz legte in der 69. Minute das 3:0 nach. In diesem Moment schien der Abend entschieden. Doch Pleidelsheim wehrte sich noch einmal mit aller Kraft. Tim Ranzinger verkürzte in der 71. Minute auf 3:1 und brachte Unruhe in die Partie. Spätestens mit dem 3:2 durch Patrick Sirch in der 85. Minute wurde es für Schorndorf noch einmal eng. Am Ende retteten die Gastgeber den Vorsprung aber über die Zeit. Mit nun 50 Punkten behauptet Schorndorf klar Platz drei. Pleidelsheim bleibt bei 28 Punkten und steckt weiter tief im Abstiegskampf.