Weinstadt gegen Schorndorf: Spitze unter Druck, Keller bebt

Am 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, geht es nach dem Auftakt nach der Winterpause direkt in die nächste Druckwelle. FV Löchgau bleibt ungeschlagen Tabellenführer (41 Punkte, 41:11 Tore) und kommt aus einem 3:0 gegen Heimerdingen. SKV Rutesheim folgt mit 40 Punkten nach dem 1:0 in Leonberg/Eltingen. Dahinter lauert TSG Öhringen (33), während im unteren Drittel jede Partie wie ein kleiner Überlebenskampf wirkt: Krumme Ebene (13), Satteldorf (14), Kaisersbach (15), Pleidelsheim (16) – und bei drei Absteigern plus Abstiegsrelegation ist die Angst immer nur ein Wochenende entfernt. Der 17. Spieltag hat das schon gezeigt: Neckarsulm schlug Oeffingen 5:1, Pleidelsheim gewann 3:2 gegen Weinstadt, Schorndorf und Öhringen trennten sich 1:1, Crailsheim spielte 0:0 gegen Schwäbisch Hall.

TSV Ilshofen ist Siebter mit 26 Punkten (24:23 Tore) und gewann zuletzt 2:1 in Satteldorf. GSV Pleidelsheim steht bei 16 Punkten (23:43 Tore) auf Rang 13 und kam mit einem emotionalen 3:2 gegen Weinstadt aus der Pause. Das Hinspiel war eine Ilshofener Machtdemonstration: Pleidelsheim – Ilshofen 1:5 (Tore: Cedrik Krämer 42., 88., Tim Richter 61., Maximilian Krieger 69., Lars Fischer 72.; Pleidelsheims Treffer: Robin Slawig 84.). Ilshofen weiß, wie man diesen Gegner knackt. Pleidelsheim weiß, wie es sich anfühlt, ein Spiel zu drehen – und wird nach dem 3:2 gegen Weinstadt mit Mut in dieses Heimspiel reisen.

Der Tabellenführer reist zu einem Team, das zuletzt defensiv stand – aber offensiv wieder zünden muss. TSV Crailsheim ist Zwölfter mit 17 Punkten (29:42 Tore) und spielte am 17. Spieltag 0:0 gegen Schwäbisch Hall. FV Löchgau führt mit 41 Punkten und gewann zuletzt 3:0 gegen Heimerdingen. Das Hinspiel war torreich und klar: Löchgau – Crailsheim 4:1, nach Crailsheims frühem 0:1 durch Louis Hermann (4.) drehten Christian Stagel-Alberto (18.), Danny Marosevic (52. Foulelfmeter), Ivanilson Guerra Matias (75.) und Medin Bulic (81.) die Partie. Crailsheim braucht Punkte, um nicht noch tiefer in die Gefahrenzone zu rutschen. Löchgau will die Unbesiegbarkeit bewahren – und weiß, dass Rutesheim nur einen Punkt dahinter wartet.

Rutesheim steht unter Pflichtdruck – denn ein Patzer könnte Löchgau davongehen lassen. SKV Rutesheim ist Zweiter mit 40 Punkten (44:16 Tore) und gewann zuletzt 1:0 in Leonberg/Eltingen. SpVgg Satteldorf ist 15. mit 14 Punkten (22:37 Tore) und verlor zuletzt 1:2 gegen Ilshofen. Das Hinspiel gewann Rutesheim souverän 2:0 in Satteldorf: Markus Wellert (5.) und Flavio Heiler (35.) trafen. Satteldorf steht im Keller, Rutesheim im Titelrennen – und genau diese Mischung ist gefährlich: für den Favoriten, weil er muss, und für den Außenseiter, weil er nichts zu verlieren hat.



Ein Spiel aus der oberen Tabellenhälfte, das nach Revanche und Selbstbehauptung riecht. TSG Öhringen (Aufsteiger) ist Dritter mit 33 Punkten (32:18 Tore) und kam zuletzt zu einem hitzigen 1:1 in Schorndorf. Sport-Union Neckarsulm ist Achter mit 25 Punkten (35:25 Tore) und setzte zum Auftakt ein Ausrufezeichen: 5:1 gegen Oeffingen. Das Hinspiel gewann Öhringen auswärts 2:1 in Neckarsulm: Volkan Demir traf per Handelfmeter (14.) und erneut (52.), Neckarsulm verkürzte durch Fatlum Maliqi (78.). Neckarsulm wird den Schwung vom 5:1 mitnehmen wollen. Öhringen muss gewinnen, wenn es weiter am Spitzenduo kratzen will.



Ein Duell, das nach Tabellennähe klingt – und doch nach sehr unterschiedlichen Stimmungen. SSV Schwäbisch Hall ist Neunter mit 24 Punkten (23:29 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 in Crailsheim. SGM Krumme Ebene am Neckar ist Letzter mit 13 Punkten (20:43 Tore), gewann zuletzt aber ein wichtiges Kellerduell: 2:1 gegen Kaisersbach. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall knapp 1:0 in Krummer Ebene – Dennis Koch traf (76.). Krumme Ebene kommt nun mit frischem Mut, Schwäbisch Hall will sich vom Mittelfeld nicht nach unten ziehen lassen. Es ist ein Spiel, das nach Nerven arbeitet.



Keller gegen Mittelfeld – und das Hinspiel war deutlich. SV Kaisersbach steht auf Rang 14 bei 15 Punkten (20:50 Tore) und verlor zuletzt 1:2 in Krummer Ebene. SV Leonberg/Eltingen (Aufsteiger) ist Zehnter mit 23 Punkten (30:29 Tore) und verlor zuletzt knapp 0:1 gegen Rutesheim. Das Hinspiel gewann Leonberg/Eltingen klar 4:1: Ennio Ohmes (10.), Sandro Seeber (22., 84.), Pascal Nufer (29.) – Kaisersbachs Treffer: Kevin Mbuta (55.). Kaisersbach braucht jeden Punkt, Leonberg/Eltingen will mit einem Auswärtssieg den Abstand nach unten stabil halten. Für Kaisersbach ist es auch ein Kampf gegen die Erinnerung an dieses 1:4.

Zwei Teams, die zuletzt kräftig geschluckt haben. TV Oeffingen ist Sechster mit 26 Punkten (41:34 Tore) und kam zum Auftakt mit einer harten Niederlage zurück: 1:5 in Neckarsulm. TSV Heimerdingen 1910 (Absteiger) steht bei 18 Punkten (32:32 Tore) auf Rang 11 und verlor zuletzt 0:3 in Löchgau. Das Hinspiel gewann Heimerdingen 2:0 gegen Oeffingen: Shakur Traore (10.) und Dennis De Sousa Lourenco (81.) trafen vor 111 Zuschauern. Oeffingen hat also eine Rechnung offen und braucht eine Reaktion nach dem 1:5. Heimerdingen will den Kopf oben behalten und die blanke Null aus Löchgau abschütteln.



Ein Duell, das in dieser Liga immer nach Feuer riecht – und dessen Hinspiel schon alles bot: Tempo, Tore, sogar einen vergebenen Elfmeter. SG Weinstadt ist Vierter mit 28 Punkten (45:34 Tore), verlor aber zuletzt überraschend 2:3 in Pleidelsheim. SG Schorndorf (Aufsteiger) steht mit 27 Punkten (37:32 Tore) direkt dahinter und spielte zuletzt 1:1 gegen Öhringen. Das Hinspiel gewann Schorndorf 4:2: Marcello Vulcano (44., 73.), Luis Eren Deniz (55.), Niklas Rössler (90.+2) trafen, Weinstadt antwortete durch Faton Sylaj (79.) und Abdul Hakem Surasi Hamld (85.). Zudem scheiterte Niklas Rössler (Schorndorf) mit einem Foulelfmeter an Torwart (82.). Weinstadt will das umkehren, Schorndorf will den Punkt von Öhringen vergolden – ein Spiel, das nach direktem Schlagabtausch um Platz vier schmeckt.