Bezirksliga intensiv: Zweikampf zwischen Planigs Brian Huth (graues Trikot) und David Adam Stankiewicz. Foto: Oliver Zimmermann

Weinsheimer lauern weiter Bezirksligist verteidigt mit 3:2 gegen Planig dritten Platz / Wichtiger Sieg des TSV Langenlonsheim

REGION. Die Serientäter der SG Weinsheim haben es schon wieder getan – und den siebten Sieg in Folge eingefahren. Auch wenn das 3:2 gegen die starke TSG Planig eine enge Kiste war. Damit bleibt die Elf von Detlev Christmann Dritter. Im Kellerduell schaffte der TSV Langenlonsheim-Laubenheim ein 2:0 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – und hat damit den Anschluss wieder hergestellt. Das andere Kellerduell zwischen Schlusslicht SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim und dem Vorletzten SG Kirschweiler/Hettenrodt musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes bereits am Samstag abgesagt werden. „Unsere Naturrasenplätze sind beide nicht bespielbar“, machte Bosenheim-Coach Luca Wolf auf AZ-Anfrage deutlich. „Mitte der Woche war das Spiel schon nach Bosenheim verlegt worden – aber am Samstagmorgen hat die Stadt auch hier kein grünes Licht gegeben.“

FC Schmittweiler-Callbach – SV Winterbach 3:1 (0:1). – Gegen den seit neun Partien ungeschlagenen Aufstiegskandidaten – zudem das heimstärkste Team der Liga – konnte der SVW mit seiner Rumpfelf am Ende nicht viel ausrichten. Zwar gingen die Winterbacher vor 120 Fans auf dem bestens bespielbaren Naturrasen des Landesliga-Absteigers in der 14. Minute durch Kapitän Jonas Kunz in Führung, der nach klarem Foul an Stoßstürmer Marcel Herrmann den fälligen Strafstoß sicher verwandelte. Herrmann spielte ganz vorne drin, nachdem sich Goalgetter Marc Giselbrecht (zwölf Spiele/neun Treffer) unter der Woche im Training eine Schulterverletzung zugezogen hatte und dieses Jahr kein Punktspiel mehr bestreiten wird. „Wir haben auf Konter und auf Marcels Schnelligkeit gesetzt – und auch nach dem Führungstreffer weiter nach vorne gespeilt“, sagte SVW-Cheftrainer Michael Minke. „Uns war aber klar, dass angesichts der Personallage (sechs Stammspieler mussten passen) irgendwann die Kräfte nicht mehr unbedingt reichen werden.“ Schade sei gewesen, dass das 1:1 durch Fabian Boppel (47.) so schnell nach der Pause gefallen sei. „Das war der Knackpunkt“, befand Minke, der statt im gewohnten 4:2:3:1-System im 4:1:4:1-Schema spielen ließ – um der Defensive Halt zu geben. „Auch mental hatten wir nach dem Ausgleich dem Druck der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen.“ Aufgrund der zweiten Hälfte gehe der Dreier von Schmittweiler, das durch Petrit Miftari (63.) und Christian Rech (84.) alles klar machte, absolut in Ordnung. Trotzdem bezeichnete der Gymnasiallehrer, der einige Kicker aus der „Zweiten“ aufbieten musste, die Darbietung seiner Jungs als respektabel. „Sie haben es gut gemacht, sich teuer verkauft und nach der Pause noch zwei, drei Nadelstiche gesetzt.“

FC Merxheim – FC Brücken 4:2 (2:1). – Zwar gingen die Brückener bereits in der achten Minute durch Dennis Peters in Führung, doch der FCV schlug gleich dreifach zurück durch Maximilian Angene (23., Foulelfmeter) und Matthies Sander (45.+2, 72.). Michael Angelo Cortes Rodriguez brachte die Gäste noch einmal auf 3:2 heran (77.), ehe Sander mit seinem dritten Treffer in der 83. Minute vor 100 Zuschauern für die Entscheidung sorgte.

SC Birkenfeld – TuS Mörschied 3:3 (1:1). – „Mit der allerletzten Aktion haben wir wie schon gegen Hoppstädten und Merxheim einen Sieg verschenkt“, raufte sich Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker die Haare. „Vom Spielerischen her geht das Remis vor 90 Zuschauern in Ordnung – trotzdem ist so etwas natürlich ärgerlich.“ – Der Spielfilm: 0:1 Niklas Munsteiner (15.), 1:1 Daniel Sommer (35., Foulelfmeter), 2:1 Christian Jahn (55.), 2:2 Aaron Klos (80., Handelfmeter), 2:3 Tim Schuf (88.), 3:3 Jurij Schewtschenko (90.+5).

TuS Weinsheim – TSG Planig 3:2 (2:1). – Vor 180 Zuschauern hatte der kurz vor der Pause eingewechselte Steven Thiel entscheidenden Anteil am Dreier. Zehn Sekunden nach seiner Einwechslung für den verletzten David Stankiewicz, der zuvor den Ausgleich markiert hatte (41.), nickte er die Kugel nach einer Freistoßflanke von Timon Rheinländer mit seinem ersten Ballkontakt zur 2:1-Führung in die Maschen. „Planig war in der ersten Hälfte die dominantere Mannschaft“, urteilte SG-Coach Detlev Christmann. „Spielerisch waren wir auf Augenhöhe. Aber die Gäste waren körperlicher und haben uns ein bisschen den Schneid abgekauft.“ Allein: Die Weinsheimer hielten dem Druck stand. Nach dem Wechsel kamen sie besser zum Zug und das Geschehen verlagerte sich in die Hälfte der Planiger, die durch Mourad Bouchnafa (32.) in Führung gegangen waren. Nach dem 3:1 durch Felix Zimmermann (53., Kopfball nach Chipflanke aus dem Halbfeld von Rheinländer) verweigerte der Schiedsrichter dem Treffer der Platzherren zum 4:1 die Anerkennung. „Unberechtigterweise“, wie Christmann monierte. „Abseits konnte es keines gewesen sein – weil der Ball vom Gegner kam. Wahrscheinlich hat er irgendwo ein Foul gesehen.“ Im Finish habe die TSG alles nach vorne geworfen „Das ging nur noch hoch und weit“, beschrieb Christmann das Szenario. „Dennis Mastel hat in der 89. Minute das 3:2 gemacht, nachdem ihm der Ball auf den Fuß gefallen ist. Der Schiri hat dann drei Minuten Nachspielzeit angezeigt – und fünf Minuten nachspielen lassen.“ Fazit des Weinsheimer Übungsleiters: „Ein Unentschieden hätten die Planiger verdient gehabt, denn hinten heraus haben wir ein bisschen nachgelassen, da kam schon ein kleiner Bruch.“ Dennoch habe man „letzten Endes irgendwo auch verdient gewonnen“.

TuS Hoppstädten – SG Guldenbachtal 1:1 (0:0). – Vor 70 Zuschauern brachte Maximilian Ding die Platzherren spät in Führung (81.), doch in der Nachspielzeit schlug die SG durch Nico Dorfey, der einen Foulelfmeter verwandelte, zurück (90.+3). Kurios: Der 1,89 Meter lange SG-Keeper Alex Bornheimer war in der 88. Minute beim Stand von 0:1 als Stoßstürmer eingewechselt worden – und holte den Elfer raus. „Wir haben in unserer Verzweiflung reingeworfen“, verriet SG-Defensivmann Julian Karst. „Nach einem Steilpass zwischen die Innenverteidiger hat Alex den Ball vom Torwart weggespielt – der ihm die Beine weggezogen hat.“ Der Elfer von Dorfey sei „schlecht geschossen“ gewesen, „aber trotzdem drin“, flachste Karst. „Weil wir mehr Spielanteile und die klareren Chancen hatten, hätten wir sogar mehr verdient gehabt als ein Unentschieden. Auch wenn wir ohne vier Stammspieler nicht drückend überlegen waren, trauern wir den beiden verlorenen Punkten schon ein wenig nach.“

FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein – SV Niederwörresbach 2:0 (2:0). – Spielertrainer Eugen Karpunov (21.) und Jan-Uwe Audri (38.) machten vor 120 Zuschauern für den Spitzenreiter bereits in der ersten Halbzeit alles gegen das Mittelfeldteam aus Niederwörresbach. Für die Idar-Obersteiner war es bereits der 15. Sieg im 16. Saisonspiel – laut Co-Trainer Sven Denech „ein ungefährdeter“.