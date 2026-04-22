 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Weinsheim mit komfortablen Vorsprung, Dreikampf um Tabellenplatz drei

Topspiel zwischen der TSG Planig und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim +++ SG Guldenbachtal will Siegesserie gegen Spvgg. Nahbollenbach ausbauen

von Redaktion · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die TSG Planig (grüne Trikots) bekommt es im Topspiel mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun. Das Hinspiel endete 1:1.
Die TSG Planig (grüne Trikots) bekommt es im Topspiel mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun. Das Hinspiel endete 1:1. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Am Wochenende steigen die Mannschaften der Bezirksliga in den 26. Spieltag ein.

Am Samstag spielt der Tabellenletzte SV Oberhausen gegen TuS Mörschied. Mit einem Sieg könnte Oberhausen an den TSV Bockenau und die Spvgg. Nahbollenbach heranrücken und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Am Sonntag steigt der Tabellenführer SG Weinsheim mit seinem Spiel gegen die SG VfR Kirn ins Geschehen ein. Der Ligaprimus hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Erster Verfolger ist der SC Idar-Oberstein II, der gegen den TSV Bockenau antreten muss. Im Hinspiel kassierte Bockenau eine 2:9-Klatsche. Im Topspiel des Spieltags trifft der Drittplatzierte TSG Planig auf den Viertplatzierten Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Mit einem Sieg kann MMM an Planig vorbeiziehen. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet sich der TUS Winzenheim, der der lachende Dritte sein könnte. Der TUS muss gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein antreten. Um einen Sieg einzufahren, benötigt die TUS jedoch eine Leistungssteigerung im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem es eine 1:6-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II gab. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt den VfL Rüdesheim. In der Hinrunde konnte der VfL die Partie mit 4:2 für sich entscheiden. Die SG Guldenbachtal trifft auf die Spvgg. Nahbollenbach. Guldenbachtal befindet sich derzeit in guter Verfassung und konnte seine vergangenen drei Spiele gewinnen. Die TuS Pfaffen-Schwabenheim empfängt den SC Birkenfeld. Die Gäste haben noch gute Erinnerungen an den Gegner: das Hinspiel konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden.

Die Spiele im Überblick:

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
16:30

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
12:30

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15live

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
15:15

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:30live