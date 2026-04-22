Weinsheim mit komfortablen Vorsprung, Dreikampf um Tabellenplatz drei

Die TSG Planig (grüne Trikots) bekommt es im Topspiel mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun. Das Hinspiel endete 1:1. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Am Samstag spielt der Tabellenletzte SV Oberhausen gegen TuS Mörschied. Mit einem Sieg könnte Oberhausen an den TSV Bockenau und die Spvgg. Nahbollenbach heranrücken und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Am Sonntag steigt der Tabellenführer SG Weinsheim mit seinem Spiel gegen die SG VfR Kirn ins Geschehen ein. Der Ligaprimus hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Erster Verfolger ist der SC Idar-Oberstein II, der gegen den TSV Bockenau antreten muss. Im Hinspiel kassierte Bockenau eine 2:9-Klatsche. Im Topspiel des Spieltags trifft der Drittplatzierte TSG Planig auf den Viertplatzierten Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Mit einem Sieg kann MMM an Planig vorbeiziehen. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet sich der TUS Winzenheim, der der lachende Dritte sein könnte. Der TUS muss gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein antreten. Um einen Sieg einzufahren, benötigt die TUS jedoch eine Leistungssteigerung im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem es eine 1:6-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II gab. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt den VfL Rüdesheim. In der Hinrunde konnte der VfL die Partie mit 4:2 für sich entscheiden. Die SG Guldenbachtal trifft auf die Spvgg. Nahbollenbach. Guldenbachtal befindet sich derzeit in guter Verfassung und konnte seine vergangenen drei Spiele gewinnen. Die TuS Pfaffen-Schwabenheim empfängt den SC Birkenfeld. Die Gäste haben noch gute Erinnerungen an den Gegner: das Hinspiel konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden.