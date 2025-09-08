Weinsheim II ist neuer Primus, Roxheim verliert Absteigerduell

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die Zuschauer in Weinsheim bekamen am Sonntag ein echtes Spektakel geboten: Mit 4:3 setzte sich die SG Weinsheim II in einer packenden Partie gegen den VfL Rüdesheim II durch – ein Spiel, das der Bezeichnung „Werbung für den B-Klassenfußball“ mehr als gerecht wurde.

Dabei begann die Begegnung alles andere als glücklich für die Heimelf. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Innenverteidigung nutzte Enrico Piccoli die Gelegenheit und brachte den VfL bereits in der 10. Minute in Führung. Bis zum Rückstand war Weinsheim richtig gut in der Partie, kassierte jedoch kurz vor der Pause den nächsten Nackenschlag: Nach einem feinen Angriff über mehrere Stationen stellte Eren Ergün in der 40. Minute auf 0:2. Weinsheim aber meldete sich noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Einen Strafstoß, bei dem fraglich war, ob das Foul nicht eventuell außerhalb des Strafraums stattfand, verwandelte Salem Bennoura-Bouchiba sicher zum 1:2 (45.) – ein psychologisch enorm wichtiger Zeitpunkt für einen Anschlusstreffer.

Offener Schlagabtausch auch in Durchgang zwei

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hausherren furios. Zunächst vollendete Steven Thiel nach überlegter Vorarbeit von Ben Habel zum 2:2 (53.), nur drei Minuten später brachte Robin Kühner die SG Weinsheim II erstmals in Führung (56.) - der Ursprung war ein hoher Ballgewinn. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Yasin Ünal drückte nach einem Schlenzer den Abpraller vom Pfosten zum 3:3-Ausgleich über die Linie (67.). Das letzte Wort hatte allerdings die Heimelf: Jonas Stellwagen schlenzte nach einer erneuten aggressiven Pressingsituation und hohem Ballgewinn in der 79. Minute zum umjubelten 4:3-Siegtreffer.

Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch. Weinsheim traf insgesamt zweimal das Aluminium und erzielte noch ein Tor, dass keine Anerkennung fand, während der VfL Rüdesheim II auch einige weitere Chancen ausließ und mit seinem spielstarken Aufbau immer wieder gefährlich blieb – sei es über lange Bälle oder flaches Kombinationsspiel durchs Zentrum. „Wir haben uns letztlich verdient ganz knapp durchgesetzt. In beide Halbzeiten sind wir sehr gut reingekommen. Nach Wiederanpfiff sind uns dann auch schnell die zwei wichtigen Tore zur Führung gelungen", bilanzierte SG-Abteilungsleiter Fußball Johannes Hoffmann nach dem Abpfiff. Auffällig: Für Weinsheim war es bereits das zweite 4:3 dieser Saison – in der vergangenen Spielzeit gab es gleich sechsmal diesen Spielausgang mit Beteiligung der "Zweiten" von Weinsheim. Diesmal mit dem besseren Ausgang für die Spieler vom Palmstein.

Der Spielfilm: 0:1 Piccoli (10.), 0:2 Ergün (40.), 1:2 Bennoura-Bouchiba (45. Foulelfmeter), 2:2 Thiel (53.), 3:2 Kühner (56.), 3:3 Ünal (67.), 4:3 Stellwagen (79.)

