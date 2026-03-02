Weinsheim II gewinnt Topspiel mit Herz, Verstand und Glück

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Eine Flanke von Jonte Just fand wenig später Steven Thiel, der per Kopf vollendete (29.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, wenngleich die Hausherren durch präzise Schnittstellenpässe immer wieder gefährlich wurden. Kurz vor dem Seitenwechsel hätte sich dieses Muster beinahe ausgezahlt, doch Weinsheims Schlussmann Nick Kilian parierte im Eins-gegen-eins stark gegen Christian Drehkopf (44.).

Mit einem 3:1-Erfolg bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II hat die zweite Mannschaft der SG Weinsheim ihre Tabellenführung in der B-Klasse weiter gefestigt. Vor allem im ersten Durchgang überzeugten die Gäste, ehe es nach der Pause deutlich enger wurde. Für die frühe Weinsheimer Führung sorgte eine kuriose Szene in der 15. Minute: Eine Bogenlampe von der Mittellinie, geschlagen von Alexander Raider, erreichte Timon Rheinländer. Der Offensivmann rutschte im Strafraum aus, spitzelte den Ball jedoch im Sitzen am herausstürzenden Torhüter vorbei zum 1:0 ins Netz – ein Treffer der besonderen Art.

Völlig andere zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. Ein abgefälschter Distanzschuss von Jacob Miesem brachte die Gastgeber in der 62. Minute zurück ins Spiel. In der Folge verloren die Gäste zunehmend ihre Struktur. Als Florian Heeg in der 78. Minute wegen Meckerns eine Gelbe Karte samt Zeitstrafe sah, musste Weinsheim die Schlussphase großteils in Unterzahl bestreiten. Mit viel Einsatz verteidigte der Tabellenführer jedoch den knappen Vorsprung. Die Entscheidung fiel schließlich mit der letzten Aktion der Partie: Nach einem Konter verwertete Niklas Daugherty einen Querpass von Phil Beuschner zum 3:1-Endstand (90.+3).

„Mit der ersten Halbzeit sind wir im Rückblick super zufrieden, in der zweiten Halbzeit haben wir mit Herz, Verstand und Glück unsere knappe Führung verteidigt. Auch wenn wir etwas mehr geschwommen haben, als wir uns das vorgenommen hatten“, resümierte Johannes Hoffmann, sportlicher Leiter der SG Weinsheim. Zudem sprach er von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung in allen Teilen des Teams“. Da die Partie des ärgsten Verfolgers SV Winterbach II gegen die SG Kirn II nicht stattfand, baute Weinsheim II seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht aus.

Der Spielfilm: 0:1 Rheinländer (15.), 0:2 Thiel (29.), 1:2 Miesem (62.), 1:3 Daugherty (90.+3)

