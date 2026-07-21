Weinkauf feiert Comeback – Siegerteam jubelt im Kleinfeldturnier Im Trainingslager von Hannover 96 standen am Montag zwei intensive Einheiten auf dem Programm von red · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

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Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz absolvierte am Montag eine intensive Doppelschicht. Am Vormittag trainierten die Roten rund zwei Stunden auf dem Platz im Hemberg-Stadion, ehe am Nachmittag eine Krafteinheit im Fitnessstudio folgte.

Für Abwechslung sorgte ein Kleinfeldturnier in kleinen Gruppen. Am Ende durfte sich das Team um Jean Hugonet, William Kokolo, Franz Roggow, Bilal Bengharda und Torhüter Leo Weinkauf über den Turniersieg freuen. Positive Signale aus dem Lazarett Auch personell gab es erfreuliche Entwicklungen. Torhüter Leo Weinkauf, der sich im Testspiel gegen den SC Paderborn eine Einblutung im Knie zugezogen hatte, absolvierte ebenso wie Nachwuchstorhüter Philip-Elias Kleineberg wieder das komplette Mannschaftstraining.

Maurice Neubauer, der zuletzt geschont worden war, wurde schrittweise ins Training integriert. Benedikt Pichler und Husseyn Chakroun steigern ihre Belastung ebenfalls kontinuierlich. Beide nahmen zunächst an Teilen des Mannschaftstrainings teil und arbeiteten anschließend individuell weiter. Nächste Einheiten am Dienstag Auch am Dienstag setzt Hannover 96 die Arbeit im Trainingslager mit einer Doppelschicht fort. Trainiert wird erneut im Hemberg-Stadion – die Einheiten beginnen um 10 Uhr und um 16 Uhr.